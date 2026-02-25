Энтони Дэвис о партнерстве с Трэем Янгом: «Я всегда выгляжу отлично с разыгрывающими, которые хорошо навешивают, читают и ведут игру»

Энтони Дэвис поделился ожиданиями от новой команды.

Центровой Энтони Дэвис и разыгрывающий Трэй Янг пока не дебютировали за «Вашингтон », в котором оказались перед дедлайном. Дэвис рассказал об ожиданиях от их сотрудничества.

«Мы можем стать очень динамичной связкой. С учетом его передач, бросков, проходов в «краску». Я всегда выгляжу отлично в паре с разыгрывающим, который хорошо навешивает, читает и ведет игру и угрожает кольцу.

Его вклад в игру феноменален, особенно в атаке. Дальние атаки, его передачи в сочетании с молодежью «Уизардс». Эти парни могут атаковать кольцо, растягивать пространство. Ведение Трэя, мои и Алекса Сарра заслоны. Броски с навеса», – рассудил Дэвис.