  Энтони Дэвис о партнерстве с Трэем Янгом: «Я всегда выгляжу отлично с разыгрывающими, которые хорошо навешивают, читают и ведут игру»
Энтони Дэвис о партнерстве с Трэем Янгом: «Я всегда выгляжу отлично с разыгрывающими, которые хорошо навешивают, читают и ведут игру»

Энтони Дэвис поделился ожиданиями от новой команды.

Центровой Энтони Дэвис и разыгрывающий Трэй Янг пока не дебютировали за «Вашингтон», в котором оказались перед дедлайном. Дэвис рассказал об ожиданиях от их сотрудничества.

«Мы можем стать очень динамичной связкой. С учетом его передач, бросков, проходов в «краску». Я всегда выгляжу отлично в паре с разыгрывающим, который хорошо навешивает, читает и ведет игру и угрожает кольцу.

Его вклад в игру феноменален, особенно в атаке. Дальние атаки, его передачи в сочетании с молодежью «Уизардс». Эти парни могут атаковать кольцо, растягивать пространство. Ведение Трэя, мои и Алекса Сарра заслоны. Броски с навеса», – рассудил Дэвис.

Ну если вдруг не в лазарете будет, может и получится что-то интересное
Ух ты, а я и забыл, что он уже в Вашингтоне)
