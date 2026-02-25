«Лейкерс» планируют продолжить сотрудничество с Пелинкой

«Лейкерс» определились с планами на Пелинку.

«Лейкерс » планируют, что Роб Пелинка продолжит управлять баскетбольными операциями клуба.

Об этом рассказал недавно назначенный президентом по бизнес‑операциям «озерников» Лон Розен.

Сам Пелинка сообщил журналистам, что этим летом планируется расширение фронт-офиса клуба.

Пелинка работает в «Лейкерс» с 2017 года, начав с должности генерального менеджера.

Инсайдер Дэйв Макменамин сообщил, что Мэджик Джонсон сохранит влияние на организацию, не имея официального титула.