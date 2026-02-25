8

«Лейкерс» планируют продолжить сотрудничество с Пелинкой

«Лейкерс» определились с планами на Пелинку.

«Лейкерс» планируют, что Роб Пелинка продолжит управлять баскетбольными операциями клуба.

Об этом рассказал недавно назначенный президентом по бизнес‑операциям «озерников» Лон Розен.

Сам Пелинка сообщил журналистам, что этим летом планируется расширение фронт-офиса клуба.

Пелинка работает в «Лейкерс» с 2017 года, начав с должности генерального менеджера.

Инсайдер Дэйв Макменамин сообщил, что Мэджик Джонсон сохранит влияние на организацию, не имея официального титула.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэна Войке
Ну, помянем собсно...
Ответ armageddon123456
Ну, помянем собсно...
Без тебя разберутся как вести бизнесс
Ответ ципролет
Без тебя разберутся как вести бизнесс
Да я думаю в лиге только рады будут 😂
им бы еще Харриса снова трудоустроить... в Милуоки например... :-)
Ответ Odissey ru
им бы еще Харриса снова трудоустроить... в Милуоки например... :-)
В Сперс в идеале…
Ответ Вадим Дзахоев
В Сперс в идеале…
в туда не дадут.
дедушка Поп тамошний хоть и шибко болен, но еще жив.
а таку легенду обижать не будут
