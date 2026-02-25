«Лейкерс» планируют продолжить сотрудничество с Пелинкой
«Лейкерс» определились с планами на Пелинку.
«Лейкерс» планируют, что Роб Пелинка продолжит управлять баскетбольными операциями клуба.
Об этом рассказал недавно назначенный президентом по бизнес‑операциям «озерников» Лон Розен.
Сам Пелинка сообщил журналистам, что этим летом планируется расширение фронт-офиса клуба.
Пелинка работает в «Лейкерс» с 2017 года, начав с должности генерального менеджера.
Инсайдер Дэйв Макменамин сообщил, что Мэджик Джонсон сохранит влияние на организацию, не имея официального титула.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэна Войке
8 комментариев
дедушка Поп тамошний хоть и шибко болен, но еще жив.
а таку легенду обижать не будут