Кон Книппел быстрее всех в истории НБА реализовал первые 200 3-очковых

Кон Книппел установил еще один рекорд НБА по 3-очковым.

Новичок «Шарлотт » Кон Книппел помог команде добиться победы над «Чикаго» (131:99), набрав 21 очко за 23 минуты

В этот же вечер Книппел обновил рекорд НБА , достигнув отметки в 200 3-очковых попаданий за карьеру в 58 матче. 4-й номер драфта превзошел Данкана Робинсона (69).

Кроме того, Кон вошел в историю как первый игрок «Хорнетс» и 15-й в истории НБА, реализовавший 200 дальних бросков бросков за 60 матчей регулярного чемпионата.