Кон Книппел быстрее всех в истории НБА реализовал первые 200 3-очковых

Кон Книппел установил еще один рекорд НБА по 3-очковым.

Новичок «Шарлотт» Кон Книппел помог команде добиться победы над «Чикаго» (131:99), набрав 21 очко за 23 минуты

В этот же вечер Книппел обновил рекорд НБА, достигнув отметки в 200 3-очковых попаданий за карьеру в 58 матче. 4-й номер драфта превзошел Данкана Робинсона (69).

Кроме того, Кон вошел в историю как первый игрок «Хорнетс» и 15-й в истории НБА, реализовавший 200 дальних бросков бросков за 60 матчей регулярного чемпионата.

Кон - именно тот, кого нам не хватало. Стабильная и надёжная опция.
Белый превзошёл белого
Ответ Олег Попов
Белый превзошёл белого
Но правят игрой чёрные ©Кеша
очень рад за Шарлотт и теперь глорю за них
Чувствую, теперь мы регулярно будем читать новости, что Книппел побил какой-то там рекорд по трехочковым)
Ответ rembrandao
Чувствую, теперь мы регулярно будем читать новости, что Книппел побил какой-то там рекорд по трехочковым)
спустя 15 лет: Устоит ли рекорд Карри?)
Ответ Goddemic
спустя 15 лет: Устоит ли рекорд Карри?)
Справедливости ради, много кто забивает около 300 трехочковых за сезон, но только Карри забивал больше 300 трех за сезон аж 5 раз.
