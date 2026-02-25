От «Милуоки» ожидают борьбы за Кавая Ленарда этим летом
«Бакс» могут попробовать заполучить Кавая Ленарда.
По сообщению репортера Ашиша Матура, ожидается, что «Бакс» поборются за форварда «Клипперс» Кавая Ленарда этим летом. Команда из Лос-Анджелеса взяла постепенный курс на перестройку, обменяв Джеймса Хардена и Ивицу Зубаца. «Милуоки» может попробовать заполучить баскетболиста в пару к Яннису Адетокумбо, чтобы сохранить свою главную звезду.
Ранее о такой возможности говорил Дэнни Грин в эфире ESPN.
Этот вариант связан с разрешением ситуации вокруг расследования НБА по поводу возможного обхода потолка зарплат в «Клипперс». Если контракт Ленарда будет аннулирован, «Бакс» не смогут найти место, чтобы подписать его в качестве свободного агента. В лиге также ожидают, что Ленард захочет остаться на западном побережье.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Ahn Fire Digital
Может расскажет кто, чем Милуоки принципиально лучше САС или Торонто из которых он ушёл, чтобы переехать домой в ЛА?
И лучше чем Клипперс настолько, чтобы он бросил любимый ЛА ?
Забанят контракт- подпишется с ЛАЛ, там как раз зааершает один очень заслуженный ветеран.
(Да, вы все думаете что не завершает, а я думаю что да: 24 номер, 24 года карьеры, масса рекордов, и рассыпается в комплиментах всем достойным соперникам, как будто на прощание)