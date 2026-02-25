Стэн Ван Ганди о призыве Райли: «Только один тренер хотел вернуть костюмы во время игр»
Тренеры НБА не хотят носить костюмы.
Бывший тренер НБА Стэн Ван Ганди сделал заявление по поводу дискуссии о дресс-коде тренеров во время матчей.
Легендарный Пэт Райли недавно сказал, что специалистам следует вернуться к использованию классических костюмов.
«Несколько лет назад мы проводили созвон со всеми тренерами, и только один из 30 хотел вернуться к костюмам.
Было несколько человек, которые колебались, но только один был твердо настроен: Тэйлор Дженкинс хотел снова носить костюмы.
Я всегда за более повседневный стиль, но если бы я выглядел как Пэт Райли в костюме, то да, я бы тоже хотел вернуться к такому стилю. Но если ты выглядишь как я, то предпочтешь зип-кофту», – со смехом произнес Ван Ганди.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я вообще не понял почему они отказались от костюмов, классная была традиция. А сейчас все как физруки выглядят
Сама идея костюмов была в том, чтобы изменить имидж лиги с "толпа бандитов" на хоть как-то цивилизованных спортсменов. Это удалось, а в сегодняшней лиге даже если в набедренных повязках ходить станут, то бандитов среди них будет в разы меньше, чем среди среднестатистических негров-здоровяков. Просто такие доходы нигде больше не получить, вкл уголовный путь.
Спо на место Пети, Дженкинса - на место Спо. оба в костюмах, Петя доволен....
А я думал этим тренером был Тибодо. Очень уж он импозантно выглядел в трениках. Как мафиоза Студень в Анализируй это)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем