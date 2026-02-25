Стэн Ван Ганди о призыве Райли: «Только один тренер хотел вернуть костюмы во время игр»

Тренеры НБА не хотят носить костюмы.

Бывший тренер НБА Стэн Ван Ганди сделал заявление по поводу дискуссии о дресс-коде тренеров во время матчей.

Легендарный Пэт Райли недавно сказал, что специалистам следует вернуться к использованию классических костюмов.

«Несколько лет назад мы проводили созвон со всеми тренерами, и только один из 30 хотел вернуться к костюмам.

Было несколько человек, которые колебались, но только один был твердо настроен: Тэйлор Дженкинс хотел снова носить костюмы.

Я всегда за более повседневный стиль, но если бы я выглядел как Пэт Райли в костюме, то да, я бы тоже хотел вернуться к такому стилю. Но если ты выглядишь как я, то предпочтешь зип-кофту», – со смехом произнес Ван Ганди.