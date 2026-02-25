4

Стэн Ван Ганди о призыве Райли: «Только один тренер хотел вернуть костюмы во время игр»

Тренеры НБА не хотят носить костюмы.

Бывший тренер НБА Стэн Ван Ганди сделал заявление по поводу дискуссии о дресс-коде тренеров во время матчей.

Легендарный Пэт Райли недавно сказал, что специалистам следует вернуться к использованию классических костюмов.

«Несколько лет назад мы проводили созвон со всеми тренерами, и только один из 30 хотел вернуться к костюмам.

Было несколько человек, которые колебались, но только один был твердо настроен: Тэйлор Дженкинс хотел снова носить костюмы.

Я всегда за более повседневный стиль, но если бы я выглядел как Пэт Райли в костюме, то да, я бы тоже хотел вернуться к такому стилю. Но если ты выглядишь как я, то предпочтешь зип-кофту», – со смехом произнес Ван Ганди.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
logoСтэн Ван Ганди
logoПэт Райли
logoТэйлор Дженкинс
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я вообще не понял почему они отказались от костюмов, классная была традиция. А сейчас все как физруки выглядят
Сама идея костюмов была в том, чтобы изменить имидж лиги с "толпа бандитов" на хоть как-то цивилизованных спортсменов. Это удалось, а в сегодняшней лиге даже если в набедренных повязках ходить станут, то бандитов среди них будет в разы меньше, чем среди среднестатистических негров-здоровяков. Просто такие доходы нигде больше не получить, вкл уголовный путь.
Спо на место Пети, Дженкинса - на место Спо. оба в костюмах, Петя доволен....
А я думал этим тренером был Тибодо. Очень уж он импозантно выглядел в трениках. Как мафиоза Студень в Анализируй это)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стэн Ван Ганди о выборе на драфте: «Европейских игроков оценивать проще – они уже играли против взрослых мужчин»
24 февраля, 19:28
Леброн Джеймс о времени в «Майами»: «Я никогда не говорил, что приду туда на четыре года, а потом уйду. Так карты сложились»
24 февраля, 10:35
Джо Маззулла о призыве Райли «надрать бостонские задницы»: «Жаль, что я не слышал это лично»
24 февраля, 05:38
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» играет с «Лейкерс», «Майами» победил «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 00:03Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
вчера, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
вчера, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
вчера, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
вчера, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
вчера, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
вчера, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
вчера, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
вчера, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
вчера, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
вчера, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
вчера, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
вчера, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
вчера, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
вчера, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
вчера, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
вчера, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
вчера, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
вчера, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
вчера, 15:59
Рекомендуем