Видео
0

«Атланта» показала трибьют-видео в честь приезда Трэя Янга

Трэя Янга тепло встретили в Атланте.

«Хоукс» показали памятное видео в честь приезда разыгрывающего Трэя Янга. Янг пока не дебютировал за «Вашингтон», но приехал поддержать свою новую команду.

«Просто хочу, чтобы фанаты «Хоукс» знали, как я ценю и люблю их с первого дня. Я смог добиться признания для себя и команды здесь, старался вернуть клуб в число значимых.

Есть ощущение, что мое время здесь вышло. Но это нормально. Это жизнь. Спорт не всегда справедлив», – заключил Янг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoВашингтон
logoНБА
logoТрэй Янг
logoБаскетбол - видео
logoАтланта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонатан Куминга набрал 27 очков в дебюте за «Атланту» – новый клубный рекорд
25 февраля, 04:22Видео
Рейтинг слабости клубов НБА
24 января, 13:13
Брендан Хэйвуд об обмене Трэя Янга: «Уизардс» обокрали «Хоукс» средь дела дня»
13 января, 06:28
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» играет с «Лейкерс», «Майами» победил «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 00:03Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
вчера, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
вчера, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
вчера, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
вчера, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
вчера, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
вчера, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
вчера, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
вчера, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
вчера, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
вчера, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
вчера, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
вчера, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
вчера, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
вчера, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
вчера, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
вчера, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
вчера, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
вчера, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
вчера, 15:59
Рекомендуем