«Атланта» показала трибьют-видео в честь приезда Трэя Янга

Трэя Янга тепло встретили в Атланте.

«Хоукс» показали памятное видео в честь приезда разыгрывающего Трэя Янга . Янг пока не дебютировал за «Вашингтон », но приехал поддержать свою новую команду.

«Просто хочу, чтобы фанаты «Хоукс» знали, как я ценю и люблю их с первого дня. Я смог добиться признания для себя и команды здесь, старался вернуть клуб в число значимых.

Есть ощущение, что мое время здесь вышло. Но это нормально. Это жизнь. Спорт не всегда справедлив», – заключил Янг.