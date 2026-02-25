«Атланта» показала трибьют-видео в честь приезда Трэя Янга
Трэя Янга тепло встретили в Атланте.
«Хоукс» показали памятное видео в честь приезда разыгрывающего Трэя Янга. Янг пока не дебютировал за «Вашингтон», но приехал поддержать свою новую команду.
«Просто хочу, чтобы фанаты «Хоукс» знали, как я ценю и люблю их с первого дня. Я смог добиться признания для себя и команды здесь, старался вернуть клуб в число значимых.
Есть ощущение, что мое время здесь вышло. Но это нормально. Это жизнь. Спорт не всегда справедлив», – заключил Янг.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
