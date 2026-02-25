Видео
6

Джонатан Куминга набрал 27 очков в дебюте за «Атланту» – новый клубный рекорд

Форвард Джонатан Куминга дебютировал в составе «Атланты».

За 24 минуты в матче с «Вашингтоном» (119:98) Куминга набрал 27 очков, реализовав 9 из 12 с игры (3 из 4 3-очковых), а также 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

27 очков стали рекордом «Хоукс» по результативности в дебютном матче. Экс-игрок «Уорриорз» превзошел недавно установленное достижение Джока Лендейла (26).

23-летний баскетболист не играл с 22 января из-за ушиба левого колена. Напомним, он был обменян в «Атланту» из «Голден Стэйт» в дедлайн вместе с Бадди Хилдом – в обратном направлении отправился Кристапс Порзингис.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoАтланта
logoДжок Лэндейл
logoДжонатан Куминга
logoВашингтон
logoНБА
logoБаскетбол - видео
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вашики так себе конечно.
Атланта с ГСВ 22 марта играет.
У Атланты система попроще. Поэтому и очки проще набирать
Ответ русский гений
У Атланты система попроще. Поэтому и очки проще набирать
В Атланте новичкам можно ошибаться и давать шанс , в Гсв же со всех молодых требуют сразу уровень плей-офф, в итоге сейчас когда трио Карри уходит на пенсию по чуть чуть, то в команде никого нет, хоть и были высокие и средние пики на драфте, остались Муди (который стоит на одном уровне) Подз и непонятные большие , которые на контрасте хороши! Того же Подземски зачем-то критиковали все в команде в том сезоне от тренера до игроков , хотя он зеленый новичок и не должен решать большие задачи, благо сейчас он начал играть хорошо, потому что не требуют от него большего, вот и прогресс пошел
Вернулся, чтобы править
Ну все, звезда! ГСВ ему не давали раскрыться, а сейчас всем покажет, заткет рот Керру! Закупайте еду в вип-ложу, иначе ее не хватит на всех родственников Куминги!
Ответ Ононаоно
Ну все, звезда! ГСВ ему не давали раскрыться, а сейчас всем покажет, заткет рот Керру! Закупайте еду в вип-ложу, иначе ее не хватит на всех родственников Куминги!
Против Вашика не считается, тем более что АД с Янгом не играли.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк», 27+8+7 Уоллеса помогли «Оклахоме» победить «Торонто» и другие результаты
25 февраля, 06:01
Джонатан Куминга может дебютировать за «Атланту» в матче с «Вашингтоном»
24 февраля, 16:28
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
23 февраля, 17:28
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» играет с «Лейкерс», «Майами» победил «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 00:03Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
вчера, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
вчера, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
вчера, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
вчера, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
вчера, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
вчера, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
вчера, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
вчера, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
вчера, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
вчера, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
вчера, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
вчера, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
вчера, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
вчера, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
вчера, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
вчера, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
вчера, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
вчера, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
вчера, 15:59
Рекомендуем