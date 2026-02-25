Джонатан Куминга набрал 27 очков в дебюте за «Атланту» – новый клубный рекорд

Форвард Джонатан Куминга дебютировал в составе «Атланты».

За 24 минуты в матче с «Вашингтоном » (119:98) Куминга набрал 27 очков, реализовав 9 из 12 с игры (3 из 4 3-очковых), а также 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

27 очков стали рекордом «Хоукс» по результативности в дебютном матче. Экс-игрок «Уорриорз» превзошел недавно установленное достижение Джока Лендейла (26).

23-летний баскетболист не играл с 22 января из-за ушиба левого колена. Напомним, он был обменян в «Атланту» из «Голден Стэйт» в дедлайн вместе с Бадди Хилдом – в обратном направлении отправился Кристапс Порзингис.