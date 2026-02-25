8

Зак Лоу: «Нытье Дончича вернулось. В каждом эпизоде. На это невозможно смотреть»

Эксперт раскритиковал Дончича за жалобы судьям.

Эксперт ESPN Зак Лоу обратил внимание на то, что звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич снова стал регулярно спорить с судьями.

«Нытье вернулось на прежний, почти тот же уровень, что и в Далласе. Это происходит в каждом чертовом эпизоде. Просто играй, приятель. Не все происходящее на площадке – это фолы.

Возникает вопрос: ты играешь, чтобы заработать фол? Или ты играешь в баскетбол? К чему ты стремишься? Ты играешь один на один с судьями? Или ты играешь в игру?

Это происходит в каждом владении мячом. Ситуация совершенно вышла из-под контроля. Он снова на уровне Далласа. На это просто невозможно смотреть. И особенно это бесит, потому что он гений. Он настоящий баскетбольный гений, который может сделать любой бросок и любой пас, какой захочет», – произнес Лоу.

Источник: NBA Central
>>> Нытье Дончича вернулось

Оно вроде и не уходило никуда
Вот это новости. Не может быть. Жду оправданий от болел этого гения
Ответ Misha_Sapunov
Вот это новости. Не может быть. Жду оправданий от болел этого гения
Ну так приучили арбитры его, свистели все подряд, потом перестали и все, думает засуживают)
Ответ Misha_Sapunov
Вот это новости. Не может быть. Жду оправданий от болел этого гения
Дончич бесит своим нытьëм конечно спору нет. Но ты сам бежишь в первых рядах оправдывать такого сугубо придурковатого персонажа как Грин)) (Не фанат Дончича)
