У Анферни Саймонса рецидив травмы запястья, защитник «Чикаго» пропустит 7-10 дней

Анферни Саймонс получил повторное повреждение запястья.

26-летний защитник Анферни Саймонс перешел из «Бостона» в «Чикаго» перед дедлайном и успел отыграть 6 матчей за свой новый клуб, набирая 15,2 очка, 2,8 подбора и 3 передачи в среднем.

Саймонс получил травму запястья в матче с «Детройтом», повреждение изначально было классифицировано как растяжение.

Обследование выявило повторное возникновение трещины в левом запястье. Эта проблема уже беспокоила его в «Бостоне» в этом сезоне.

«Трещина не до конца зажила, специалист считает, что после ухода болевых ощущений он сможет вернуться на площадку. В последний раз это случалось с ним в тренировочном лагере «Бостона». Там понадобилось 7-10 дней», – поделился главный тренер Билли Донован.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
