Шэйдон Шарп выбыл на 4-6 недель из-за стрессового перелома малоберцовой кости
«Портленд» лишился защитника на длительный срок.
«Блэйзерс» сообщили, что защитник Шэйдон Шарп пропустит еще 4-6 недель. Баскетболист уже не выходил на площадку в 6 матчах из-за проблем с левой икроножной мышцей, дополнительное обследование выявило стрессовый перелом малоберцовой кости.
Игрок набирает 21,4 очка, 4,4 подбора, 2,6 передачи и 1,4 перехвата за 30 минут в среднем в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Портленда»
