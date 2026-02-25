Яннис Адетокумбо приближается к возвращению в строй

Яннис Адетокумбо постепенно возвращается к тренировкам.

Яннис Адетокумбо провел предматчевую тренировку перед игрой с «Торонто». Греческий форвард не играет с 23 января из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги.

Главный тренер «Милуоки » Док Риверс сообщил, что на субботней тренировке двукратный MVP участвовал в упражнениях «3 на 3» и «4 на 4», но к полноценным занятиям «5 на 5» пока не приступал.

«Бакс» с результатом 24-31 занимают 11-е место на Востоке. Возвращение Адетокумбо остается ключевым фактором для команды в борьбе за попадание в плей-ин.