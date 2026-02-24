Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»

Дюрэнт о критике системы баскетбола США: Это выпад против чернокожих американцев.

Форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт ответил на критику американской системы развития баскетбола и отверг идею, что европейская подготовка игроков лучше.

«Мне не нравится эта вся болтовня про стиль игры в США и Европе. Все, что я слышу: «AAU разрушает игру; европейцы делают все правильно, а американцы – неправильно».

В этом полно чепухи. Я умею читать между строк. Это выпад против чернокожих американцев. Мы контролируем этот вид спорта. Они устали от того, что мы его контролируем.

«Франция идет за вами». Серьезно? Мы уже разделались с этими ребятами», – сказал Дюрэнт в интервью ESPN.