Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт ответил на критику американской системы развития баскетбола и отверг идею, что европейская подготовка игроков лучше.

«Мне не нравится эта вся болтовня про стиль игры в США и Европе. Все, что я слышу: «AAU разрушает игру; европейцы делают все правильно, а американцы – неправильно».

В этом полно чепухи. Я умею читать между строк. Это выпад против чернокожих американцев. Мы контролируем этот вид спорта. Они устали от того, что мы его контролируем.

«Франция идет за вами». Серьезно? Мы уже разделались с этими ребятами», – сказал Дюрэнт в интервью ESPN.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Ладно европейцы, Кеша, вон белая мафия Америки вообще чисто по расовой протекции Флэгга с Книппелом тянут, а талант поколения Бронни Джеймс на лавке маринуют...
Чтобы сделать Францию с одним оллстаром (на тот еще момент просто новичком года) Вемби мы собрали 12 оллстаров х)
Не понял, так кто виноват, что французы не могут играть на уровне оллстаров НБА? Про то и речь, что европейцы пока не тянут. Хотя тенденция налицо и похоже махровый расизм застилает Кеше глаза.
Ладно

© Жак Фреско
Он даже не подумал, что сам сделал выпад против белых американцев - как будто они ничто и ничего из себя не представляют, только черные заслуживают похвалы )))
а с каких это пор французы белые? там такие же как и вы последние лет 20
Кеша опять кому то взялся что то отвечать. Мы контролируем игру, но все или почти все владельцы клубов белые 🤔🤔🤔
кошерные
Это рабство, надо отменять
В любой непонятной ситуации просто орать - расизм! И там это работает.
❝ Чем больше моя слава, тем я больше тупею; и таково, несомненно, общее правило. ❞

Альберт Эйнштейн
В твиторе он качественней высказывается
