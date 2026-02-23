12

Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу

Центровой «Юты» Юсуф Нуркич выбыл до конца сезона.

Стартовый центровой «Юты» Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу. Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, хирургическое вмешательство запланировано на вторник.

В текущем сезоне 31-летний боснийский баскетболист провел за «Джаз» 41 матч, набирая в среднем 10,9 очка, 10,4 подбора и 4,8 передачи за 26,4 минуты на площадке.

Ну в целом есть идея поправить носы ещё Джарену Джексону и Лаури Маркканену.
Ну а когда ещё носы красивые сделать, как будто бы самое время!
Ответ Дмитрий Куркаев
Ну в целом есть идея поправить носы ещё Джарену Джексону и Лаури Маркканену. Ну а когда ещё носы красивые сделать, как будто бы самое время!
Им уже правят)
Ответ Tim Timson
Им уже правят)
Представь, что сейчас в аэропорту Еревана Юсуф, Лаури и Джарен стоят, перемотанные и обсуждают Эйнджа, мол, нормально ли это или старый перегнул палку
У Нуркича танкинг носа случился
Мрачный жнец Эйндж не щадит никого.

Представил себе как он в стиле классических детективов от игроков своей команды избавляется - одного на лестнице подтолкнул, другому полотенце Халибертона (с лишаем) подложил, третьего машиной на парковке сбил... И только лейтенант Коломбо-Сильвер понимает, кому выгодны все эти травмы, но доказать пока ничего не может, ждет, когда же Дэнни проколится и сам себя выдаст.
Ответ mephist13
Мрачный жнец Эйндж не щадит никого. Представил себе как он в стиле классических детективов от игроков своей команды избавляется - одного на лестнице подтолкнул, другому полотенце Халибертона (с лишаем) подложил, третьего машиной на парковке сбил... И только лейтенант Коломбо-Сильвер понимает, кому выгодны все эти травмы, но доказать пока ничего не может, ждет, когда же Дэнни проколится и сам себя выдаст.
Травмы есть? а если найду?
Похоже Эйндж явно хочет третий пик. За такую халтуру выше не дадут, а он умеет драфтовать только третьим. Нуркичу похоже контракт уже пообещали новый)
Оказывается без прямого носа в баскет играть нельзя ))
Зато Нуркич нужен Юте, а Финикс то, с подачи Дюранта, всех собак за провал сезона повесили на Нуркича и сплавили парня ни за что... )))
На носу что?
Бородавка?
На носу масленица,
плати маслом...(с)
Юте надо в четыре худших попать и тогда гарантированно топ8 пик и защита пика сохранится?
Кто то следующий пропустит остаток сезона из него а отбеливания ануса
