Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
Центровой «Юты» Юсуф Нуркич выбыл до конца сезона.
Стартовый центровой «Юты» Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу. Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, хирургическое вмешательство запланировано на вторник.
В текущем сезоне 31-летний боснийский баскетболист провел за «Джаз» 41 матч, набирая в среднем 10,9 очка, 10,4 подбора и 4,8 передачи за 26,4 минуты на площадке.
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
