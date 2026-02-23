Центровой «Юты» Юсуф Нуркич выбыл до конца сезона.

Стартовый центровой «Юты» Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу. Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, хирургическое вмешательство запланировано на вторник.

В текущем сезоне 31-летний боснийский баскетболист провел за «Джаз» 41 матч, набирая в среднем 10,9 очка, 10,4 подбора и 4,8 передачи за 26,4 минуты на площадке.