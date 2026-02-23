1

«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде

Эмануэл Миллер присоединится к «Сан-Антонио».

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Сан‑Антонио» отчислил защитника на двустороннем контракте Стэнли Умуде (26 лет, 198 см) и подписали аналогичный договор с форвардом Эмануэлем Миллером (25 лет, 201 см).

Миллер ранее выступал за «Кливленд», где он также находился на двустороннем контракте. В составе фарм-клуба «Чардж» в G -лиге он провел шесть матчей, набирая в среднем 19,8 очка, 5,3 подбора и 2,3 передачи за 33,2 минуты.

Умуде в этом сезоне сыграл два матча за основную команду «Сперс». В G-лиге за «Остин» он провел 31 игру, набирая в среднем 18,2 очка, 4,5 подбора и 1,7 передачи за 34,8 минуты.

А где Эммануэль Мудиай?
