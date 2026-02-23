Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
Дрэймонд Грин ответил на критику Кендрика Перкинса.
Дрэймонд Грин жестко ответил Кендрику Перкинсу, который раскритиковал его после неудачного матча с «Бостоном».
«Да, Перк, у тебя ведь никогда не было плохих матчей. Перк, мы видели, как ты играл, здоровяк. Мы все видели. Понимаешь, о чем я? Так что наезжать на кого-то из-за одного неудачного вечера… Перк, ты же сам играл.
У нас есть записи – нарезки твоих заслонов, подборка бросков. Ты ведь реально играл. Так что поосторожнее, приятель. Мы тоже можем начать доставать разные видео», – сказал Грин в своем подкасте.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зеленый в своем стиле)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем