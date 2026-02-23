Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»

Дрэймонд Грин ответил на критику Кендрика Перкинса.

Дрэймонд Грин жестко ответил Кендрику Перкинсу , который раскритиковал его после неудачного матча с «Бостоном».

«Да, Перк, у тебя ведь никогда не было плохих матчей. Перк, мы видели, как ты играл, здоровяк. Мы все видели. Понимаешь, о чем я? Так что наезжать на кого-то из-за одного неудачного вечера… Перк, ты же сам играл.

У нас есть записи – нарезки твоих заслонов, подборка бросков. Ты ведь реально играл. Так что поосторожнее, приятель. Мы тоже можем начать доставать разные видео», – сказал Грин в своем подкасте.