15

Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»

Кристапс Порзингис пропустит выездные матчи «Уорриорз»30-летний баскетболист перешел в «Голден Стэйт» из «Атланты» 5 февраля в обмен на Джонатана Кумингу и Бадди Хилда. За «Уорриорз» он провел всего один матч, в котором за 17 минут набрал 12 очков.

Кристапс Порзингис, по всей видимости, пропустит ближайшие выездные матчи «Голден Стэйт» против «Нового Орлеана» и «Мемфиса». Как сообщает журналист ESPN Энтони Слэйтер, латвийский центровой не полетел с командой в турне. Ранее Порзингис пропустил игру с «Денвером» из-за болезни.

30-летний баскетболист перешел в «Голден Стэйт» из «Атланты» 5 февраля в обмен на Джонатана Кумингу и Бадди Хилда. За «Уорриорз» он провел всего один матч, в котором за 17 минут набрал 12 очков.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Энтони Слэйтера в соцсети Х
logoГолден Стэйт
logoКристапс Порзингис
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoМемфис
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Ну этот хотя бы еду не тырит" - подумал Данливи, читая очередной отчёт мед.штаба по Порзингису
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как Порзингис находится в списках недоступных для игры х)
Ответ Lays
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как Порзингис находится в списках недоступных для игры х)
Лучше Кема Томаса подписали.... Как раз пока Стёпа на травме, он тащил бы...
Ответ boller_73
ha ha, classic
Ну вот никогда же такого не было и вот опять 🤣🤣🤣
Да ладно, а че случилось?)
Болельщики «Бостона» «Далласа» «Нью-Йорка»: «Что, в первый раз?»
Только вместо воды - травмированный Эмбиид
Чет не везёт латышу в последнее время
Порзингис идеально подходит ГСВ. Но за млн 15-20 не более того, остальное бонусы за количество игр.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
23 февраля, 19:00
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
23 февраля, 17:28
Брэндин Подземски (18+15+9) был близок к первому за карьеру трипл-даблу в победном матче против «Денвера»
23 февраля, 07:47Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Миланом», «Панатинаикос» примет «Париж» и другие матчи
44 минуты назад
Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»
45 минут назад
Кенни Эткинсон: «Не могли ничего сделать в защите весь матч, вот и все»
сегодня, 11:10
Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»
сегодня, 10:55
Сборная России проведет товарищеский матч против МБА-МАИ 27 февраля
сегодня, 10:31
Стив Керр: «37 передач, отличная игра для всех, кто вышел на площадку»
сегодня, 09:59
Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»
сегодня, 09:49
Никола Йокич: «Топич – отличный парень, очень талантливый, будущее сербского баскетбола»
сегодня, 09:35
Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»
сегодня, 08:59
Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город
сегодня, 11:40
Станислав Еремин о работе тренерского совета РФБ: «Нет стабильности, поэтому все живут ближайшими задачами, а долгосрочные программы выстраивать тяжело»
сегодня, 10:20
Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды
сегодня, 08:52Фото
Марин Седлачек: «Спанулис постепенно готовится к работе в «Олимпиакосе»
сегодня, 08:38
Александр Евсеев верно ответил на 4 из 5 вопросов о Саратове в викторине от «Вида сверху»
сегодня, 05:20
Ливио Жан-Шарль о русской бане: «Все шло хорошо, пока не пришел человек с вениками»
сегодня, 05:10
«Олимпиакос» включил Мустафу Фалля в заявку на Евролигу. Центровой восстанавливается быстрее, чем ожидалось
вчера, 20:06
Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»
вчера, 18:08
Зак Коллинз: «Команда была бы в лучшей ситуации, если бы я не столкнулся с травмами»
вчера, 17:49
Матиас Лессор полностью восстановился и вернется на площадку после паузы на игры сборных
вчера, 14:36
Рекомендуем