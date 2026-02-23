Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»

Кристапс Порзингис пропустит выездные матчи «Уорриорз»30-летний баскетболист перешел в «Голден Стэйт» из «Атланты» 5 февраля в обмен на Джонатана Кумингу и Бадди Хилда. За «Уорриорз» он провел всего один матч, в котором за 17 минут набрал 12 очков.

Кристапс Порзингис , по всей видимости, пропустит ближайшие выездные матчи «Голден Стэйт» против «Нового Орлеана» и «Мемфиса ». Как сообщает журналист ESPN Энтони Слэйтер, латвийский центровой не полетел с командой в турне. Ранее Порзингис пропустил игру с «Денвером» из-за болезни.

