Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
Кристапс Порзингис пропустит выездные матчи «Уорриорз»30-летний баскетболист перешел в «Голден Стэйт» из «Атланты» 5 февраля в обмен на Джонатана Кумингу и Бадди Хилда. За «Уорриорз» он провел всего один матч, в котором за 17 минут набрал 12 очков.
Кристапс Порзингис, по всей видимости, пропустит ближайшие выездные матчи «Голден Стэйт» против «Нового Орлеана» и «Мемфиса». Как сообщает журналист ESPN Энтони Слэйтер, латвийский центровой не полетел с командой в турне. Ранее Порзингис пропустил игру с «Денвером» из-за болезни.
30-летний баскетболист перешел в «Голден Стэйт» из «Атланты» 5 февраля в обмен на Джонатана Кумингу и Бадди Хилда. За «Уорриорз» он провел всего один матч, в котором за 17 минут набрал 12 очков.
Опубликовал: opimakh.ilya
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Ну этот хотя бы еду не тырит" - подумал Данливи, читая очередной отчёт мед.штаба по Порзингису
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как Порзингис находится в списках недоступных для игры х)
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как Порзингис находится в списках недоступных для игры х)
Лучше Кема Томаса подписали.... Как раз пока Стёпа на травме, он тащил бы...
ha ha, classic
ha ha, classic
Ну вот никогда же такого не было и вот опять 🤣🤣🤣
Да ладно, а че случилось?)
Болельщики «Бостона» «Далласа» «Нью-Йорка»: «Что, в первый раз?»
Только вместо воды - травмированный Эмбиид
Чет не везёт латышу в последнее время
Печалдос
Порзингис идеально подходит ГСВ. Но за млн 15-20 не более того, остальное бонусы за количество игр.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем