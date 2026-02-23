  • Спортс
  • Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
14

Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»

Билл Симмонс считает, что Леброну Джеймсу стоит завершить карьеру в «Уорриорз».

Билл Симмонс считает, что Леброн Джеймс не вернется в «Кливленд» следующим летом. В своем подкасте известный обозреватель объяснил, почему прощальный тур в составе «Уорриорз» выглядит логичнее, чем попытка вписаться в уже готовую команду-претендент.

«Я не думаю, что Леброн вернется в «Кливленд» в следующем году. «Кавальерс» – команда, которая способна выиграть титул в этом и в следующем году. По‑моему, у них есть игрок, который входит в Топ‑6, 7, 8, 9 – называйте как хотите – лучших баскетболистов лиги и который никогда не выходил в финал. И я считаю, что они близки к этому.

И они собираются переподписать Хардена. И просто так добавить к этому еще и прощальный тур Леброна – для меня это не выглядит правдоподобно.

Думаю, это будет «Голден Стэйт». Вот на что я бы поставил. При этом главным фаворитом остается «Кливленд», «Никс», вероятно, идут вторыми, а «Лейкерс», скорее всего, замыкают тройку.

Но «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом, потому что он им действительно нужен. И сам нарратив: «Я завершаю карьеру вместе со Стефом Карри, другим великим игроком моего поколения. Мы вместе выигрывали олимпийское золото – это и прощальный тур, и реальная помощь команде» – выглядит гораздо убедительнее», – подытожил Симмонс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Ringer
Это будет тактическим шагом, ведь тогда Карри будет нереально обогнать Джеймса по гайкам))
Симмонс или издевается, или прикалывается. Дело принципа, никогда не перейдет Брон в ГСВ. Не говоря о том, что там ситуация с точки зрения перспективы даже похуже Лейкерс смотрится. И вообще, рано ещё прощаться, пару лет минимум протянуть может. Но вот что пора домой на восток - в Кливленд ли или Нью-Йорк - это факт, нынешний запад слишком дикий и злой.
Ответ Stan WarHammer
Симмонс или издевается, или прикалывается. Дело принципа, никогда не перейдет Брон в ГСВ. Не говоря о том, что там ситуация с точки зрения перспективы даже похуже Лейкерс смотрится. И вообще, рано ещё прощаться, пару лет минимум протянуть может. Но вот что пора домой на восток - в Кливленд ли или Нью-Йорк - это факт, нынешний запад слишком дикий и злой.
Летом писали , что жена хочет, чтобы он завершил карьеру после этого сезона. Так что думаю, один сезон максимум еще
Ответ Ross!* Redcross
Всё, в Миньку.
В мини-футбол?!
Не будет краб играть за копейки бок о бок с супераупермаксималкой Карри
Леброн проводит прощальный тур, а потом перед последним матчем за бутылочкой вина: «Знаете, я еще не наигрался, поиграю еще сезон»
За Карри решили что он завершает )
Вообще не убедил. В этом нет никакой логики, кроме того что гсв популярная франшиза и ласт денс принесет много денег
"Я приму Решение... Решение №2"
