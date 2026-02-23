Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»

Билл Симмонс считает, что Леброну Джеймсу стоит завершить карьеру в «Уорриорз».

Билл Симмонс считает, что Леброн Джеймс не вернется в «Кливленд » следующим летом. В своем подкасте известный обозреватель объяснил, почему прощальный тур в составе «Уорриорз» выглядит логичнее, чем попытка вписаться в уже готовую команду-претендент.

«Я не думаю, что Леброн вернется в «Кливленд» в следующем году. «Кавальерс» – команда, которая способна выиграть титул в этом и в следующем году. По‑моему, у них есть игрок, который входит в Топ‑6, 7, 8, 9 – называйте как хотите – лучших баскетболистов лиги и который никогда не выходил в финал. И я считаю, что они близки к этому.

И они собираются переподписать Хардена. И просто так добавить к этому еще и прощальный тур Леброна – для меня это не выглядит правдоподобно.

Думаю, это будет «Голден Стэйт ». Вот на что я бы поставил. При этом главным фаворитом остается «Кливленд», «Никс», вероятно, идут вторыми, а «Лейкерс », скорее всего, замыкают тройку.

Но «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом, потому что он им действительно нужен. И сам нарратив: «Я завершаю карьеру вместе со Стефом Карри, другим великим игроком моего поколения. Мы вместе выигрывали олимпийское золото – это и прощальный тур, и реальная помощь команде» – выглядит гораздо убедительнее», – подытожил Симмонс.