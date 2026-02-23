Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»

Главный тренер «Шарлотт» похвалил Ламело Болла за возросшую зрелость.

Главный тренер «Шарлотт » Чарльз Ли высоко оценил прогресс Ламело Болла , отметив его возросшую зрелость и игровое мышление. В матче против «Вашингтона» разыгрывающий набрал 37 очков , не форсируя сложные броски, а выбирая лучшие моменты в рамках командного нападения.

«Мне это очень нравится. Думаю, это просто показывает продолжающийся рост и зрелость, которые он демонстрирует весь год. Он помогает добиваться побед разными способами: это и его активность в защите, и моменты вроде этого, когда он способен продолжать делать правильные игровые действия – независимо от того, идет ли у него игра, или у кого‑то другого.

Он просто лучше чувствует игру. Мне кажется, в этом году он больше доверяет своим партнерам. Я действительно горжусь им за то, как он вел себя и проявил зрелость в тот момент, когда он был в огне», – заявил Ли.