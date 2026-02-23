0

Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»

Главный тренер «Шарлотт» похвалил Ламело Болла за возросшую зрелость.

Главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли высоко оценил прогресс Ламело Болла, отметив его возросшую зрелость и игровое мышление. В матче против «Вашингтона» разыгрывающий набрал 37 очков, не форсируя сложные броски, а выбирая лучшие моменты в рамках командного нападения.

«Мне это очень нравится. Думаю, это просто показывает продолжающийся рост и зрелость, которые он демонстрирует весь год. Он помогает добиваться побед разными способами: это и его активность в защите, и моменты вроде этого, когда он способен продолжать делать правильные игровые действия – независимо от того, идет ли у него игра, или у кого‑то другого.

Он просто лучше чувствует игру. Мне кажется, в этом году он больше доверяет своим партнерам. Я действительно горжусь им за то, как он вел себя и проявил зрелость в тот момент, когда он был в огне», – заявил Ли.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Charlotte Observer
logoШарлотт
logoНБА
Чарльз Ли
logoЛамело Болл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
23 февраля, 17:28
НБА. Трипл-дабл Николы Йокича (35+20+12) не спас «Денвер» от проигрыша «Голден Стэйт», 32+8+7 Джейлена Брауна помогли «Бостону» разгромить «Лейкерс» и другие результаты
23 февраля, 07:00
Ламело Болл набрал 37 очков за 27 минут, забросив 10 «трешек» (новый рекорд карьеры)
23 февраля, 06:21Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Миланом», «Панатинаикос» примет «Париж» и другие матчи
43 минуты назад
Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»
45 минут назад
Кенни Эткинсон: «Не могли ничего сделать в защите весь матч, вот и все»
сегодня, 11:10
Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»
сегодня, 10:55
Сборная России проведет товарищеский матч против МБА-МАИ 27 февраля
сегодня, 10:31
Стив Керр: «37 передач, отличная игра для всех, кто вышел на площадку»
сегодня, 09:59
Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»
сегодня, 09:49
Никола Йокич: «Топич – отличный парень, очень талантливый, будущее сербского баскетбола»
сегодня, 09:35
Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»
сегодня, 08:59
Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город
сегодня, 11:40
Станислав Еремин о работе тренерского совета РФБ: «Нет стабильности, поэтому все живут ближайшими задачами, а долгосрочные программы выстраивать тяжело»
сегодня, 10:20
Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды
сегодня, 08:52Фото
Марин Седлачек: «Спанулис постепенно готовится к работе в «Олимпиакосе»
сегодня, 08:38
Александр Евсеев верно ответил на 4 из 5 вопросов о Саратове в викторине от «Вида сверху»
сегодня, 05:20
Ливио Жан-Шарль о русской бане: «Все шло хорошо, пока не пришел человек с вениками»
сегодня, 05:10
«Олимпиакос» включил Мустафу Фалля в заявку на Евролигу. Центровой восстанавливается быстрее, чем ожидалось
вчера, 20:06
Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»
вчера, 18:08
Зак Коллинз: «Команда была бы в лучшей ситуации, если бы я не столкнулся с травмами»
вчера, 17:49
Матиас Лессор полностью восстановился и вернется на площадку после паузы на игры сборных
вчера, 14:36
Рекомендуем