«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера . По информации агентства EFE, каталонский клуб отправил «Партизану » предложение об аренде бывшего второго номера драфта НБА – ответ ожидается в ближайшее время.

Паркер уже несколько недель не выступает за белградскую команду и не входит в планы главного тренера Жоана Пеньярройи. Ожидается, что «Партизан» не станет препятствовать отъезду американца в Испанию.

«Ховентуд» ищет усиление на позицию тяжелого форварда уже три недели – после того, как контракт Сэма Деккера был расторгнут из-за операции на плече. Если сделка состоится, Паркер вернется в чемпионат Испании, где он ранее выступал за «Барселону» в сезонах-2023/24 и 2024/25.