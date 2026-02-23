1

Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку

Разыгрывающий «Мемфиса» и защитник «Майами» оштрафованы на 35 000 долларов.

НБА объявила, что форвард разыгрывающий «Мемфиса» Скотти Пиппен‑младший и атакующий защитник «Майами» Майрон Гарднер оштрафованы на 35 000 долларов за участие в потасовке на площадке.

Инцидент произошел 21 февраля в матче, в котором «Хит» обыграли «Гриззлис» со счетом 136:120 – за 1 минуту 55 секунд до конца четвертой четверти.

