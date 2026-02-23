Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
НБА обновила рейтинг лучших команд по итогам 19-й недели чемпионата. «Детройт» остался на 1-й строчке. «Бостон» обошел «Денвер» и занял 5-е место. Больше всего (+2) поднялся «Вашингтон».
Полный рейтинг:
«Детройт» (предыдущее место – 1)
«Сан-Антонио» (2)
«Оклахома» (3)
«Нью-Йорк» (4)
«Бостон» (6)
«Денвер» (5)
«Кливленд» (7)
«Хьюстон» (8)
«Миннесота» (9)
«Финикс» (10)
«Лейкерс» (11)
«Торонто» (12)
«Филадельфия» (13)
«Клипперс» (14)
«Шарлотт» (15)
«Голден Стэйт» (16)
«Орландо» (17)
«Майами» (18)
«Атланта» (20)
«Портленд» (19)
«Милуоки» (21)
«Чикаго» (22)
«Новый Орлеан» (24)
«Даллас» (23)
«Мемфис» (25)
«Юта» (26)
«Вашингтон» (29)
«Бруклин» (28)
«Индиана» (27)
«Сакраменто» (30)
Денвер в текущей форме не должен быть в топ 10
Бостон перед началом сезона и в 20 не входил…
