«Новый Орлеан» подпишет трехлетний контракт с Брайсом Макгауэнсом

«Новый Орлеан » продлил контракт с защитником Брайсом Макгауэнсом. Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, 23-летний игрок подписал трехлетнее соглашение на сумму 6,24 миллиона долларов.

Контракт полностью гарантирован на текущий и следующий сезоны. На сезон-2027/28 предусмотрена опция со стороны команды.

Макгауэнс проводит четвертый сезон в НБА . В 34 матчах текущего сезона он набирает в среднем 8,1 очка, 1,9 подбора и 1,4 передачи за 20 минут на площадке.