«Новый Орлеан» подпишет трехлетний контракт с Брайсом Макгауэнсом
«Новый Орлеан» продлил контракт с защитником Брайсом Макгауэнсом. Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, 23-летний игрок подписал трехлетнее соглашение на сумму 6,24 миллиона долларов.
Контракт полностью гарантирован на текущий и следующий сезоны. На сезон-2027/28 предусмотрена опция со стороны команды.
Макгауэнс проводит четвертый сезон в НБА. В 34 матчах текущего сезона он набирает в среднем 8,1 очка, 1,9 подбора и 1,4 передачи за 20 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем