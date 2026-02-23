Диллон Брукс выбыл из строя на 4–6 недель
Форвард «Финикса» Диллон Брукс выбыл на 4–6 недель. Об этом сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Напомним, 30-летний баскетболист получил перелом левой руки в матче против «Орландо» 21 февраля.
До повреждения Брукс проводил лучший сезон в карьере, набирая в среднем 20,9 очка и 3,7 подбора за игру. «Финикс» на данный момент идет на 7-м месте в Западной конференции с результатом 33-25.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень жаль.. Финикс хороший ход стрим набрал, да и сам он отлично играл в последнее время.
Очень жаль.. Финикс хороший ход стрим набрал, да и сам он отлично играл в последнее время.
Однозначно потеря для Санз, на данный период времени, так как Букер тоже не играет - на травме.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем