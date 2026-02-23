Диллон Брукс выбыл из строя на 4–6 недель

Форвард «Финикса » Диллон Брукс выбыл на 4–6 недель. Об этом сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Напомним, 30-летний баскетболист получил перелом левой руки в матче против «Орландо» 21 февраля.

До повреждения Брукс проводил лучший сезон в карьере, набирая в среднем 20,9 очка и 3,7 подбора за игру. «Финикс» на данный момент идет на 7-м месте в Западной конференции с результатом 33-25.