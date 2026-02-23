Дарко Раякович: «Иммануэл Куикли – один из самых трудолюбивых игроков, с которыми мне приходилось работать»

Тренер «Рэпторс» высоко оценил трудовую дисциплину Иммануэла Куикли.

Главный тренер «Торонто » Дарко Раякович высоко оценил трудовую дисциплину Иммануэла Куикли после победного матча с «Милуоки» (122:94), в котором разыгрывающий набрал 32 очка, сделал 3 подбора и отдал 9 передач.

«Я в этой профессии уже… в этом году будет уже 29‑й год моей тренерской работы, и Иммануэл Куикли – один из самых трудолюбивых игроков, с которыми мне приходилось работать. Поразительно, насколько он внимателен ко всем деталям – не только к работе на площадке.

Он уделяет большое внимание восстановлению, силовым тренировкам, питанию и множеству других вещей, которым действительно преданно отдается. Я ни секунды не сомневался, что в какой-то момент он выдаст потрясающее выступление, и их станет еще больше по мере обретения стабильности.

Не думаю, что он даже близок к своему пику как игрок. Думаю, в нем есть еще один уровень, и я просто вижу, как он постоянно становится лучше и прогрессирует», – подчеркнул сербский специалист.

В этом сезоне 26-летний Куикли сыграл 54 матча, набирая в среднем 17,2 очка, 4,4 подбора и 6,1 передачи за 32 минуты на площадке.