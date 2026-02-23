  • Спортс
Дарко Раякович: «Иммануэл Куикли – один из самых трудолюбивых игроков, с которыми мне приходилось работать»

Тренер «Рэпторс» высоко оценил трудовую дисциплину Иммануэла Куикли.

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович высоко оценил трудовую дисциплину Иммануэла Куикли после победного матча с «Милуоки» (122:94), в котором разыгрывающий набрал 32 очка, сделал 3 подбора и отдал 9 передач.

«Я в этой профессии уже… в этом году будет уже 29‑й год моей тренерской работы, и Иммануэл Куикли – один из самых трудолюбивых игроков, с которыми мне приходилось работать. Поразительно, насколько он внимателен ко всем деталям – не только к работе на площадке.

Он уделяет большое внимание восстановлению, силовым тренировкам, питанию и множеству других вещей, которым действительно преданно отдается. Я ни секунды не сомневался, что в какой-то момент он выдаст потрясающее выступление, и их станет еще больше по мере обретения стабильности.

Не думаю, что он даже близок к своему пику как игрок. Думаю, в нем есть еще один уровень, и я просто вижу, как он постоянно становится лучше и прогрессирует», – подчеркнул сербский специалист.

В этом сезоне 26-летний Куикли сыграл 54 матча, набирая в среднем 17,2 очка, 4,4 подбора и 6,1 передачи за 32 минуты на площадке.

А главное, стабильный. В своём третьем сезоне атаковал 44.8%, и сейчас атакует с 44.8%. Правда, учитывая, что в прошлом году было 42%, это прогресс.
А если серьёзно, Квикли, конечно, игрок неплохой, но с чётко видимым потолком, которого, боюсь, он достиг уже в Никс. Бежит, кидает, иногда ассистирует... больше, конечно, бежит. Тайриз Макси на минималках. Обмен их с Барретом на Ануноби стал одной из лучших сделок последних лет пяти так точно.
