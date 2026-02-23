3

«Барселона» договорилась о двухлетнем контракте с Сильвеном Франсиско (Encestando)

Лидер «Жальгириса» может перейти в «Барселону» после окончания текущего сезона.

«Барселона» начинает масштабную перестройку состава, и первым согласованным новичком станет разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франсиско.

По информации испанского издания Encestando, француз готов подписать с каталонским клубом двухлетний контракт после окончания текущего сезона. Официального подтверждения пока нет, но стороны уже достигли принципиальной договоренности.

Сильвен Франсиско уже знаком с чемпионатом Испании по выступлениям за «Манресу» в сезоне-2021/22. В текущем розыгрыше Евролиги он набирает в среднем 16,9 очка, 6,5 передачи и 3,1 подбора за «Жальгирис».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Encestando
перейдет и потухнет. Литовцы умеют раскручивать ноунеймов
Ответ Vano from Tbilisi
В Испании совсем другой уровень игры, чем в Литве, да и с броском у него не все так хорошо. Не будет ему прямо такой свободы как в Жальгиресе
Барсе придется менять заслуженных ветеранов рано или поздно, Паскуаль это понимает .
Жальгирис будет и дальше ковать и обкатывать кадры для грандов
