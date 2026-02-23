«Барселона» договорилась о двухлетнем контракте с Сильвеном Франсиско (Encestando)
Лидер «Жальгириса» может перейти в «Барселону» после окончания текущего сезона.
«Барселона» начинает масштабную перестройку состава, и первым согласованным новичком станет разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франсиско.
По информации испанского издания Encestando, француз готов подписать с каталонским клубом двухлетний контракт после окончания текущего сезона. Официального подтверждения пока нет, но стороны уже достигли принципиальной договоренности.
Сильвен Франсиско уже знаком с чемпионатом Испании по выступлениям за «Манресу» в сезоне-2021/22. В текущем розыгрыше Евролиги он набирает в среднем 16,9 очка, 6,5 передачи и 3,1 подбора за «Жальгирис».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Encestando
Жальгирис будет и дальше ковать и обкатывать кадры для грандов