  • Беннедикт Матурин: «Кавай поддержал меня после промаха в концовке матча с «Орландо». Это многое для меня значит»
2

Беннедикт Матурин: «Кавай поддержал меня после промаха в концовке матча с «Орландо». Это многое для меня значит»

Беннедикт Матурин рассказал о поддержке Кавая после промаха в матче с «Орландо».

Беннедикт Матурин смазал трехочковый на последних секундах матча с «Орландо», завершившегося поражением со счетом 109:111. После игры он рассказал о поддержке со стороны Кавая Ленарда.

«Это многое для меня значит. Он один из величайших игроков в истории баскетбола. То, что он подошел, проявил уважение и поддержку и сказал, что у меня впереди еще будет немало таких моментов… Услышать это от человека, который сам реализовал столько подобных бросков, было очень приятно», – поделился Матурин.

В первых пяти матчах за «Клипперс» 23-летний баскетболист в среднем набирает 22 очка, 6,2 подбора и 3,6 передачи за 30,5 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джоуи Линна в соцсети X
В следующий раз попадешь 💪🫡
Рекомендуем