«На это было тяжело смотреть». Джеймс Уорти раскритиковал «Лейкерс» за отсутствие самоотдачи в матче с «Бостоном»
Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти раскритиковал команду за игру с «Бостоном».
Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти жестко раскритиковал команду после разгромного домашнего поражения от «Бостона» (89:111).
«Нет сердца. Слабо. Это «Бостона» без Тейтума. Вы играете дома. На мой взгляд, это неуважение к форме, которую вы носите. Когда вас так переигрывают на подборе – это показатель. «Селтикс» почувствовали слабость и просто доминировали.
Игрокам «Лейкерс» нужно решить, кем они хотят быть. Выйти дома и показать такую игру без характера – на это было тяжело смотреть», – сказал Уорти, подводя итог игре.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Spectrum SportsNet
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
К тому же у него первая неделя после травмы - конечно он не в форме, ведь не играл 2-3 недели.
Ривз тоже после травмы не показывает игру начала сезона.
Хорошо хоть Клипперс обыграли, на Бостон то плевать.
Уорти хочет слишком много от нелепого состава.. это же не САС, у которой молодежь даже без Вемби носится как угорелая.