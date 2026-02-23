  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «На это было тяжело смотреть». Джеймс Уорти раскритиковал «Лейкерс» за отсутствие самоотдачи в матче с «Бостоном»
11

«На это было тяжело смотреть». Джеймс Уорти раскритиковал «Лейкерс» за отсутствие самоотдачи в матче с «Бостоном»

Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти раскритиковал команду за игру с «Бостоном».

Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти жестко раскритиковал команду после разгромного домашнего поражения от «Бостона» (89:111).

«Нет сердца. Слабо. Это «Бостона» без Тейтума. Вы играете дома. На мой взгляд, это неуважение к форме, которую вы носите. Когда вас так переигрывают на подборе – это показатель. «Селтикс» почувствовали слабость и просто доминировали.

Игрокам «Лейкерс» нужно решить, кем они хотят быть. Выйти дома и показать такую игру без характера – на это было тяжело смотреть», – сказал Уорти, подводя итог игре.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Spectrum SportsNet
logoЛейкерс
logoДжеймс Уорти
logoНБА
logoБостон
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В этой игре мы увидели, как будут выглядеть лал в плейофф, где играют жестче и плотнее в защите, так же как сегодня оборонялся Бостон, лал сразу теряются в атаке, мажут открытые броски, скатываются к тупым изоляциям ( Смарт пытаеся продавить Уайта...) Ривз просто испоряется под давлением,Дончич что-то попадает, но этого мало без помощи от партнеров, а в защите озерники банально не могут навязать такую же цепкую защиту и плотную борьбу..
Что этот Уорти хочет, я не понимаю. У людей семьи, дети, рыбалка, гольф, тусовки, подкасты, бизнес, стилист, диетолог в конце концов. Тут даже на трени нет времени, а он достает со своим баскетболом. Чел, живи настоящим, а не прошлым. Надоели лезть под ногти к ЛАЛ. Когда захотят, тогда и выиграют чемпионат. А сейчас не время)
Ответ Ross!* Redcross
Что этот Уорти хочет, я не понимаю. У людей семьи, дети, рыбалка, гольф, тусовки, подкасты, бизнес, стилист, диетолог в конце концов. Тут даже на трени нет времени, а он достает со своим баскетболом. Чел, живи настоящим, а не прошлым. Надоели лезть под ногти к ЛАЛ. Когда захотят, тогда и выиграют чемпионат. А сейчас не время)
Сомнительно. Они даже если очень захотят, то не выиграют.
Команда без души. Никто особо не рвет и мечет, играют на расслабоне. Летит - летят, не летит - отлетают.
Мягкие, как детские какашки.
Да и по фиг, главное же очередной рекорд.
Ответ БАРАК
Да и по фиг, главное же очередной рекорд.
Ниче, со следующего сезона и рекордов не останется
Я большой фанат Луки, но он сейчас не в очень хорошей физической форме. Во второй четверти он выше не с начала, но уже за 5 минут до большого перерыва "задышал". Очень тяжело просто возвращался назад. Что касается остальных в атаке , то все печально, что тоска печальная. Плюшевый Эйтон, старый Леброн (который, кстати, хоть может иногда играть изоляции). Остальные просто ничего не могут. Если сильно повезет и в каком-то матче у всех полетят трехи, то хорошо. Но боюсь, что даже первый раунд не пройдем, если только кардинально не наберет форму Лука.
Ответ Мамонт Философ
Я большой фанат Луки, но он сейчас не в очень хорошей физической форме. Во второй четверти он выше не с начала, но уже за 5 минут до большого перерыва "задышал". Очень тяжело просто возвращался назад. Что касается остальных в атаке , то все печально, что тоска печальная. Плюшевый Эйтон, старый Леброн (который, кстати, хоть может иногда играть изоляции). Остальные просто ничего не могут. Если сильно повезет и в каком-то матче у всех полетят трехи, то хорошо. Но боюсь, что даже первый раунд не пройдем, если только кардинально не наберет форму Лука.
Да Дончич банально не успевает восстанавливаться за 1-2 дня.
К тому же у него первая неделя после травмы - конечно он не в форме, ведь не играл 2-3 недели.
Ривз тоже после травмы не показывает игру начала сезона.
Хорошо хоть Клипперс обыграли, на Бостон то плевать.
Уорти хочет слишком много от нелепого состава.. это же не САС, у которой молодежь даже без Вемби носится как угорелая.
Смотрел матч целиком, первая половина еще была надежда на что-то, но видно что характера, физухи, командной игры не хватает, несколько серьёзных судейских ошибок в первом половине, недосчитали очков 8 для лал, но и без того они проигрываю больше 10. Во второй половине судьи продолжали чудить, физуха совсем пропала, дончича тупо посадили на скамейку, эйтон совсем потерялся, чето пытался леброн но безтолку, выиграть невозможно было, характера не было
А нам уж как приятно было видеть, как Смарт уползал с паркета
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пэт Райли о Джей Джей Редике: «Лейкерс» выбрали правильного человека»
23 февраля, 11:51
Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, достигший отметки в 43 000 очков
23 февраля, 10:14Фото
«Лейкерс» открыли статую Пэта Райли, одетого в костюм от Джорджио Армани
23 февраля, 06:43Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Миланом», «Панатинаикос» примет «Париж» и другие матчи
42 минуты назад
Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»
44 минуты назад
Кенни Эткинсон: «Не могли ничего сделать в защите весь матч, вот и все»
сегодня, 11:10
Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»
сегодня, 10:55
Сборная России проведет товарищеский матч против МБА-МАИ 27 февраля
сегодня, 10:31
Стив Керр: «37 передач, отличная игра для всех, кто вышел на площадку»
сегодня, 09:59
Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»
сегодня, 09:49
Никола Йокич: «Топич – отличный парень, очень талантливый, будущее сербского баскетбола»
сегодня, 09:35
Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»
сегодня, 08:59
Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город
сегодня, 11:40
Станислав Еремин о работе тренерского совета РФБ: «Нет стабильности, поэтому все живут ближайшими задачами, а долгосрочные программы выстраивать тяжело»
сегодня, 10:20
Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды
сегодня, 08:52Фото
Марин Седлачек: «Спанулис постепенно готовится к работе в «Олимпиакосе»
сегодня, 08:38
Александр Евсеев верно ответил на 4 из 5 вопросов о Саратове в викторине от «Вида сверху»
сегодня, 05:20
Ливио Жан-Шарль о русской бане: «Все шло хорошо, пока не пришел человек с вениками»
сегодня, 05:10
«Олимпиакос» включил Мустафу Фалля в заявку на Евролигу. Центровой восстанавливается быстрее, чем ожидалось
вчера, 20:06
Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»
вчера, 18:08
Зак Коллинз: «Команда была бы в лучшей ситуации, если бы я не столкнулся с травмами»
вчера, 17:49
Матиас Лессор полностью восстановился и вернется на площадку после паузы на игры сборных
вчера, 14:36
Рекомендуем