«На это было тяжело смотреть». Джеймс Уорти раскритиковал «Лейкерс» за отсутствие самоотдачи в матче с «Бостоном»

Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти раскритиковал команду за игру с «Бостоном».

Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти жестко раскритиковал команду после разгромного домашнего поражения от «Бостона » (89:111).

«Нет сердца. Слабо. Это «Бостона» без Тейтума. Вы играете дома. На мой взгляд, это неуважение к форме, которую вы носите. Когда вас так переигрывают на подборе – это показатель. «Селтикс» почувствовали слабость и просто доминировали.

Игрокам «Лейкерс » нужно решить, кем они хотят быть. Выйти дома и показать такую игру без характера – на это было тяжело смотреть», – сказал Уорти, подводя итог игре.