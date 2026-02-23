20

«Бруклин» планирует вступить в гонку за Янниса Адетокумбо в межсезонье

«Бруклин» поборется за Янниса Адетокумбо в межсезонье.

Разговоры о возможном обмене Янниса Адетокумбо утихли после дедлайна 5 февраля, однако вопросы о его долгосрочном будущем в «Милуоки» по-прежнему остаются актуальными.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, источники, знакомые с ситуацией, по‑прежнему считают наиболее вероятным сценарием переход двукратного MVP в «команду, реально претендующую на титул».

Инсайдер отмечает, что в межсезонье несколько клубов из числа контендеров будут обладать большей гибкостью и более привлекательными пакетами активов для обмена, чем это было возможно до дедлайна. Это повышает их шансы заполучить греческого форварда.

При этом Фишер называет «Бруклин» одним из главных претендентов. «Нетс» могут подготовить несколько вариантов предложений – в том числе сделку, построенную вокруг Майкла Портера с добавлением драфт-пиков, либо альтернативную схему, которая позволит сохранить Портера и при этом заинтересовать «Милуоки».

Общий рынок для Адетокумбо также будет зависеть от результатов плей-офф этого сезона. Фишер отмечает, что выступление «Хьюстона» и «Сан-Антонио» может повлиять как на спрос, так и на доступные активы – и в итоге определить, насколько активно клубы будут стремиться заключить сделку, если Яннис станет доступен.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The People’s Insider
Может примеры Хардена, Пола, Вестрбрука, Дюранта навели Яниса на мысль, что поиск готового контендера, не является гарантией чемпионства. Бруклин большой рынок, команда с востока, после обмена останется достаточное количество роливеков, Портер приемлемая вторая звезда, молодой, талантливый тренер, место для усиления в платёжке останется достаточно, для закрытия востребованной позиции. И главное, если у Бруклина будет пик топ-3 2026 он будет главным козырем для Милуоки.
Ответ KV
Может примеры Хардена, Пола, Вестрбрука, Дюранта навели Яниса на мысль, что поиск готового контендера, не является гарантией чемпионства. Бруклин большой рынок, команда с востока, после обмена останется достаточное количество роливеков, Портер приемлемая вторая звезда, молодой, талантливый тренер, место для усиления в платёжке останется достаточно, для закрытия востребованной позиции. И главное, если у Бруклина будет пик топ-3 2026 он будет главным козырем для Милуоки.
Если у Бруклина будет пик топ-3 2026 , зачем им Яннис ? Команда набита молодежью, которую надо развивать сезона 2-3 минимум. Ближайший сезон, два там даже Яннис не поможет, а вот потом может быть интересно.
Ответ altar
Если у Бруклина будет пик топ-3 2026 , зачем им Яннис ? Команда набита молодежью, которую надо развивать сезона 2-3 минимум. Ближайший сезон, два там даже Яннис не поможет, а вот потом может быть интересно.
Если будет пик топ-3, то он и поедет в Милуоки за Янниса. Но это только если Бруклин действительно хочет побороться за Янниса, а не посмешить офис Бакс
Откровенно говоря, лучшее место для Янниса. Нью-Йорк, в который он хотел - там можно сразу собрать и контракты, и медийность. Есть, конечно, Лос-Анджелес, но у Клипперс сейчас никого и с ресурсами проблема, у ЛАЛ тоже с ресурсами проблема плюс он не будет главной звездой, ну и Нью-!орк, у которого ресурсов нет вообще. Бруклин же имеет такое количество ресурсов, что они могут потенциально и Портера оставить, и всех новичков этого года, и пик драфта-2026, и сплавить в Милуоки суповой набор плюс Клекстона плюс 6-7 пиков первого раунда, которые у них есть от других команд, пиков 6-7 второго раунда, и даже в этом случае у них останется оооочень много ресурсов для усиления. Никто не сможет перебить их цену. Вопрос только в том, захочет ли этого сам Бруклин. С одной стороны, им нужно выращивать молодежь - с другой стороны, молодежь уже получила игровую практику в этом сезоне, и им нужно аналогично Вашингтону привлечь крутых игроков, чтобы получать уже опыт побед. Ну и опять-таки высокий пик Хьюстону отдавать не хочется. Яннис с Портером может создать очень неплохую двоечку - один любит идти в проходы под кольцо, второй любит бросить с трехочковой. С уходом Клекстона Дейрон Шарп получит минуты, который по игре этого вполне заслуживает.
Приоритеты Янниса очевидны - он хочет быть главным в новой команде, и получать при этом денег гораздо больше, чем в Милуоки. Поэтому он рассматривает только большие рынки, или хорошие средние, где низкие налоги. На Западе ему пока нет места, он не хочет идти под Карри или Дончича, под Вембу, и уж тем более под Дюранта. Клипперс с Каваем ему интересны были бы возможно, учитывая аномально низкую медийность робота, но у ЛАК не хватает пиков для трейда.
На Востоке имеются клубы, которые устраивают Янниса, и те его хотят - это Никс, Хит, и Торонто. И Торонто это очень большой рынок для суперзвезды - по сути вся Канада, а в Майами грек получит хороший ростер, и значительные скидки по налогам. Впрочем представители Янниса обращались и к Чикаго, там понимания не нашли, но кто знает, может передумают. Та же ситуация и с Бруклином, большой рынок, Яннис обязан его рассматривать. Бруклин обдумает после лотереи драфта. Если что, то для Нетс Яннис - это борьба за НЙ, и туда рингчейзеров на минималку достаточно просто будет получить, если грек намекнет, что там продлится
Ответ Evgeniy 72
Приоритеты Янниса очевидны - он хочет быть главным в новой команде, и получать при этом денег гораздо больше, чем в Милуоки. Поэтому он рассматривает только большие рынки, или хорошие средние, где низкие налоги. На Западе ему пока нет места, он не хочет идти под Карри или Дончича, под Вембу, и уж тем более под Дюранта. Клипперс с Каваем ему интересны были бы возможно, учитывая аномально низкую медийность робота, но у ЛАК не хватает пиков для трейда. На Востоке имеются клубы, которые устраивают Янниса, и те его хотят - это Никс, Хит, и Торонто. И Торонто это очень большой рынок для суперзвезды - по сути вся Канада, а в Майами грек получит хороший ростер, и значительные скидки по налогам. Впрочем представители Янниса обращались и к Чикаго, там понимания не нашли, но кто знает, может передумают. Та же ситуация и с Бруклином, большой рынок, Яннис обязан его рассматривать. Бруклин обдумает после лотереи драфта. Если что, то для Нетс Яннис - это борьба за НЙ, и туда рингчейзеров на минималку достаточно просто будет получить, если грек намекнет, что там продлится
прям ВАНГА,епти.....
Ответ PHOENIX81
прям ВАНГА,епти.....
Я не гадаю. Сейчас даже сам Яннис не знает, где окажется, а я поясняю куда он хочет. Большинство ведь считает, что грек мечтает о Калифорнии, или попасть в САС, Оклахому, Хьюстон. Но это не так.
Платежка пуста, талант есть, на драфте уже есть те, кто сразу заиграет, почему бы и не начать побеждать с таким тренером
Ответ genius1986okla
Платежка пуста, талант есть, на драфте уже есть те, кто сразу заиграет, почему бы и не начать побеждать с таким тренером
Каким таким тренером? Фернандез физрук
Ответ kiper88
Каким таким тренером? Фернандез физрук
Так все верно, у него команда школьников))
Кто по твоему должен детям(условно) преподавать?)
А смысл ему туда идти ))) Если он типа хочет покинуть Бакс по игровым причинам, то Бруклин ближайшие года 2 будет нихрена не сильнее. Думаете ему форму Милуоки так носить просто надоело что ону в Нетс побежит ?) Ерунда. Ему там максимально хорошо.
Рекомендуем