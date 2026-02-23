«Бруклин» планирует вступить в гонку за Янниса Адетокумбо в межсезонье
Разговоры о возможном обмене Янниса Адетокумбо утихли после дедлайна 5 февраля, однако вопросы о его долгосрочном будущем в «Милуоки» по-прежнему остаются актуальными.
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, источники, знакомые с ситуацией, по‑прежнему считают наиболее вероятным сценарием переход двукратного MVP в «команду, реально претендующую на титул».
Инсайдер отмечает, что в межсезонье несколько клубов из числа контендеров будут обладать большей гибкостью и более привлекательными пакетами активов для обмена, чем это было возможно до дедлайна. Это повышает их шансы заполучить греческого форварда.
При этом Фишер называет «Бруклин» одним из главных претендентов. «Нетс» могут подготовить несколько вариантов предложений – в том числе сделку, построенную вокруг Майкла Портера с добавлением драфт-пиков, либо альтернативную схему, которая позволит сохранить Портера и при этом заинтересовать «Милуоки».
Общий рынок для Адетокумбо также будет зависеть от результатов плей-офф этого сезона. Фишер отмечает, что выступление «Хьюстона» и «Сан-Антонио» может повлиять как на спрос, так и на доступные активы – и в итоге определить, насколько активно клубы будут стремиться заключить сделку, если Яннис станет доступен.
На Востоке имеются клубы, которые устраивают Янниса, и те его хотят - это Никс, Хит, и Торонто. И Торонто это очень большой рынок для суперзвезды - по сути вся Канада, а в Майами грек получит хороший ростер, и значительные скидки по налогам. Впрочем представители Янниса обращались и к Чикаго, там понимания не нашли, но кто знает, может передумают. Та же ситуация и с Бруклином, большой рынок, Яннис обязан его рассматривать. Бруклин обдумает после лотереи драфта. Если что, то для Нетс Яннис - это борьба за НЙ, и туда рингчейзеров на минималку достаточно просто будет получить, если грек намекнет, что там продлится
