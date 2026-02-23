«Бруклин» планирует вступить в гонку за Янниса Адетокумбо в межсезонье

«Бруклин» поборется за Янниса Адетокумбо в межсезонье.

Разговоры о возможном обмене Янниса Адетокумбо утихли после дедлайна 5 февраля, однако вопросы о его долгосрочном будущем в «Милуоки » по-прежнему остаются актуальными.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, источники, знакомые с ситуацией, по‑прежнему считают наиболее вероятным сценарием переход двукратного MVP в «команду, реально претендующую на титул».

Инсайдер отмечает, что в межсезонье несколько клубов из числа контендеров будут обладать большей гибкостью и более привлекательными пакетами активов для обмена, чем это было возможно до дедлайна. Это повышает их шансы заполучить греческого форварда.

При этом Фишер называет «Бруклин » одним из главных претендентов. «Нетс» могут подготовить несколько вариантов предложений – в том числе сделку, построенную вокруг Майкла Портера с добавлением драфт-пиков, либо альтернативную схему, которая позволит сохранить Портера и при этом заинтересовать «Милуоки ».

Общий рынок для Адетокумбо также будет зависеть от результатов плей-офф этого сезона. Фишер отмечает, что выступление «Хьюстона » и «Сан-Антонио » может повлиять как на спрос, так и на доступные активы – и в итоге определить, насколько активно клубы будут стремиться заключить сделку, если Яннис станет доступен.