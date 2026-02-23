Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет

Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась на 44-м году жизни. О смерти баскетболистки сообщается на официальном сайте лиги, причина пока не называется.

Брэкстон дважды становилась чемпионкой WNBA в составе «Детройт Шок» – в 2006 и 2008 годах. За 10 сезонов в лиге она набирала в среднем 7,6 очка и 4,7 подбора за игру.

После завершения выступлений в WNBA баскетболистка выступала в Польше, Турции, Китае, Италии и Израиле. В сезоне-2012/13 американка играла за оренбургскую «Надежду » и завоевала бронзу чемпионата России.