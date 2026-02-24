НБА. 21 очко, 17 подборов и 6 блок-шотов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Детройт», «Сакраменто» прервал серию из 16 поражений благодаря 25 очкам Уэстбрука

24 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

«Детройт » уступил «Сан-Антонио » (103:114), центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма отметился 21 очком, 17 подборами и 6 блок-шотами (6 из 16 с игры, 2 из 5 трехочковых, 7 из 8 штрафных).

«Сакраменто» прервал рекордную серию из 16 поражений подряд в матче против «Мемфиса» (123:114), разыгрывающий «Кингс» Расселл Уэстбрук принес своей команде 25 очков и 7 передач (8 из 17 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 6 из 7 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.