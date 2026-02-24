  • Спортс
  • НБА. 21 очко, 17 подборов и 6 блок-шотов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Детройт», «Сакраменто» прервал серию из 16 поражений благодаря 25 очкам Уэстбрука
НБА. 21 очко, 17 подборов и 6 блок-шотов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Детройт», «Сакраменто» прервал серию из 16 поражений благодаря 25 очкам Уэстбрука

24 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

«Детройт» уступил «Сан-Антонио» (103:114), центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма отметился 21 очком, 17 подборами и 6 блок-шотами (6 из 16 с игры, 2 из 5 трехочковых, 7 из 8 штрафных).

«Сакраменто» прервал рекордную серию из 16 поражений подряд в матче против «Мемфиса» (123:114), разыгрывающий «Кингс» Расселл Уэстбрук принес своей команде 25 очков и 7 передач (8 из 17 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 6 из 7 с линии).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
53 комментария
Часто пишут в заголовке "... и другие матчи".
Но, видимо, вывеска "Мемфис - Сакраменто" сейчас даже такого упоминания не заслуживает.
Надо было написать "и другой матч" )))
Вот и две главные проблемы всплыли в матче с САС, отсутствие шутера который в любой игре закинет эти 3-4 трехи ,когда нужно, потому что у Кейда и ко не пошло, плюс фолы, Кейд получает 4 фола спустя пол игры, а под ним Дженкинс от которого в таких играх много не ждешь, плюс сам Кейд становиться уязвим и почти бесполезным в наборе…. Из приятного Холланда бы отметил, очень хотел сегодня победить, ждем дальше Оклу…
Ну как минимум одна проблема с трехами у них и так на протяжении всего сезона, Данкан не стабилен, если вообще попадает. А больше из стартового состава кроме него и Кейда никто особо и не кидает. После Бизли так и не появился шутер, способный закидывать.
Ну так они Робинсона для этого взяли. Плюс Хертер еще не играет.
Для Детройта и САС - это важная встреча. Можно посмотреть какие-то свои схемы и заранее выводы сделать. Команды крепкие и будут цепляться за результат
какое главное впечатление от игры - Дюрену я бы всё же палец отломал .
... Странно, что без внимания судей остался момент когда Каннингем неслабо в плечо Вембаньяме заехал.
Душка пошла и суета. Молодежь понеслась с горячей головой и начали важные попадания мазать.
upd. Вассел сегодня играет очень грамотно. Много нужного импакта дает.
upd2. Вемба какую-то сложность на себя берет. Броски из под огромного давления пробует, что приводит к промахам.
upd3. Детройт нравится. Очень боевито играют, не отпускают, играют до конца, цепляются за возможности.
А после этой победы Сакраменто с 26 очками Вестбрука, фанаты написали его жене, что вместо автокатастрофы, жили они долго и счастливо и умерли в один день?
Вряд ли они так написали, ведь в этот раз они поставили на тотал меньше
дюрен че лучший американский центровой
Кеви Дюрен не совсем центровой
Странно, что Детройт основу присадил за 3 минуты до конца
Юта феерическое дно, без Джорджа, один Маркканен что-то пытается сделать в атаке.
Сегодня и с ним бы ничего бы не получилось. Лаури надо бы менять прописку, игрок то добротный
Согласен. В этом дне ему ничего делать.
