НБА. 21 очко, 17 подборов и 6 блок-шотов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Детройт», «Сакраменто» прервал серию из 16 поражений благодаря 25 очкам Уэстбрука
24 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
«Детройт» уступил «Сан-Антонио» (103:114), центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма отметился 21 очком, 17 подборами и 6 блок-шотами (6 из 16 с игры, 2 из 5 трехочковых, 7 из 8 штрафных).
«Сакраменто» прервал рекордную серию из 16 поражений подряд в матче против «Мемфиса» (123:114), разыгрывающий «Кингс» Расселл Уэстбрук принес своей команде 25 очков и 7 передач (8 из 17 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 6 из 7 с линии).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Но, видимо, вывеска "Мемфис - Сакраменто" сейчас даже такого упоминания не заслуживает.
upd. Вассел сегодня играет очень грамотно. Много нужного импакта дает.
upd2. Вемба какую-то сложность на себя берет. Броски из под огромного давления пробует, что приводит к промахам.
upd3. Детройт нравится. Очень боевито играют, не отпускают, играют до конца, цепляются за возможности.