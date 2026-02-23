«Я решил не рисковать». Кавай Ленард объяснил, почему покинул площадку в концовке матча с «Лейкерс»

Форвард «Клипперс» объяснил уход с площадки в матче с «Лейкерс».

Кавай Ленард впервые публично объяснил, почему покинул площадку в концовке матча с «Лейкерс» в воскресенье. Форвард «Клипперс» заявил, что причиной стала затянувшаяся проблема с голеностопом.

«В любом случае до конца игры оставалось всего две минуты. Просто эта травма никак не проходит. Мне сказали: если не станет легче, просто дай знать. Я сообщил медицинскому штабу, что лучше сыграю столько минут, сколько смогу, но без риска усугубить травму в последние две минуты матча. Так что я ушел, чтобы убедиться, что все в порядке, и пройти необходимые процедуры», – поделился 34-летний баскетболист.

Несмотря на повреждение, Ленард вышел на следующий матч против «Орландо» и набрал 37 очков, сделал 8 подборов и 4 передачи, однако «Клипперс» потерпели поражение с минимальным счетом 109:111.