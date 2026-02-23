14

«Чикаго» нацелился на универсального форварда в межсезонье

«Чикаго» определился с главной целью на рынке свободных агентов.

«Чикаго» входит в число команд с наибольшими финансовыми возможностями в предстоящее межсезонье. По информации инсайдера Джейка Фишера, клуб уже определил главный приоритет на рынке свободных агентов – поиск универсального форварда.

Рынок предлагает «Буллз» широкий выбор: от опытных неограниченно свободных агентов, таких как Крис Миддлтон («Даллас») и Тобайас Харрис («Детройт»), до более молодых ограниченно свободных агентов – Беннедикта Матурина («Клипперс») и Тари Исона («Хьюстон»).

Это дает клубу возможность выбрать стратегию в зависимости от финансовых условий и долгосрочного соответствия игрока планам команды.

Аж дух от имен завораживает)
Ответ Tim Timson
Аж дух от имен завораживает)
Карнишон примерно каждое межсезонье проводит так, как-будто команде не хватает буквально пары небольших деталей, дабы сложить чемпионский пазл
Ответ NoSfer
Карнишон примерно каждое межсезонье проводит так, как-будто команде не хватает буквально пары небольших деталей, дабы сложить чемпионский пазл
Зато за этой движухой незаметно с Донованом уже пять лет пилят полено и стругают контендера)
Судя по тактике корнишоваса, должны как с тяжелыми форвардами и защитниками. Взять сразу всех, еще и задрафтовать на эту же позицию новичка
А на сильного (тяжелого) тренера команда не нацелилась? Так, чисто бредовое предложение, понимаю
Ответ Олег Шибанов
А на сильного (тяжелого) тренера команда не нацелилась? Так, чисто бредовое предложение, понимаю
есть Дженкинс, хорошо с молодёжью работает. Жаль руководство Чикаго об этом еще долго обдумывать не будут
Ответ Олег Шибанов
А на сильного (тяжелого) тренера команда не нацелилась? Так, чисто бредовое предложение, понимаю
Да, опоздал с этим сообщением на сутки, но
В околочикагских твиттерах уже месяц ходит молва, что Донована летом уволят и что руководство хочет нанять Шейера из Дьюка. Он уроженец Чикаго. Шейер топовый тренер НСАА, но у Буллз уже был крайне неудачный опыт с Хойбергом.
Какой еще форвард? Чикаго защитников не хватает, а они форварда ищут. Нужно взять защитника. Еще одного. Любого.
Зачем Донсунму нужно было менять, чтобы потом его искать с рынка.
Ответ KV
Зачем Донсунму нужно было менять, чтобы потом его искать с рынка.
Вайту и Донсунме не хотели давать столько денег, на сколько они претендовали. Для Чикаго эпохи после Джордана это абсолютно естественно. Порой еще и пиками доплачивали, чтобы неустраивающий контракт скинуть. Другое дело, что на фоне этого рвения о бюджете были Фелисио, которому отвалили денег при том, что он вообще не игрок уровня НБА и никогда им не был, а сейчас есть Патрик Уильямс. Со стороны это выглядит как шапито, конечно.
Интересно, какую стратегию они собираются выбрать с матуриным или исоном?
На фоне дедлайна обменов, звучит как новость "так, поржать)" к сожалению...
