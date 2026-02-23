«Чикаго» нацелился на универсального форварда в межсезонье

«Чикаго» определился с главной целью на рынке свободных агентов.

«Чикаго » входит в число команд с наибольшими финансовыми возможностями в предстоящее межсезонье. По информации инсайдера Джейка Фишера, клуб уже определил главный приоритет на рынке свободных агентов – поиск универсального форварда.

Рынок предлагает «Буллз» широкий выбор: от опытных неограниченно свободных агентов, таких как Крис Миддлтон («Даллас») и Тобайас Харрис («Детройт»), до более молодых ограниченно свободных агентов – Беннедикта Матурина («Клипперс») и Тари Исона («Хьюстон»).

Это дает клубу возможность выбрать стратегию в зависимости от финансовых условий и долгосрочного соответствия игрока планам команды.