«Чикаго» нацелился на универсального форварда в межсезонье
«Чикаго» определился с главной целью на рынке свободных агентов.
«Чикаго» входит в число команд с наибольшими финансовыми возможностями в предстоящее межсезонье. По информации инсайдера Джейка Фишера, клуб уже определил главный приоритет на рынке свободных агентов – поиск универсального форварда.
Рынок предлагает «Буллз» широкий выбор: от опытных неограниченно свободных агентов, таких как Крис Миддлтон («Даллас») и Тобайас Харрис («Детройт»), до более молодых ограниченно свободных агентов – Беннедикта Матурина («Клипперс») и Тари Исона («Хьюстон»).
Это дает клубу возможность выбрать стратегию в зависимости от финансовых условий и долгосрочного соответствия игрока планам команды.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The People’s Insider
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В околочикагских твиттерах уже месяц ходит молва, что Донована летом уволят и что руководство хочет нанять Шейера из Дьюка. Он уроженец Чикаго. Шейер топовый тренер НСАА, но у Буллз уже был крайне неудачный опыт с Хойбергом.