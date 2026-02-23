Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 9 – 22 февраля в символическую пятерку вошли разыгрывающий Трент Фрэйзер («Зенит »), атакующий защитник Никита Михайловский («Самара»), форвард Данило Тасич («Енисей»), а также центровые Ливио Жан-Шарль (ЦСКА ) и Джален Рейнольдс (УНИКС).