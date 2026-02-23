0

Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»

Касаткин: У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон.

Форвард «Енисея» Даниил Касаткин, присоединившийся к команде после освобождения из французской тюрьмы, пояснил, что не рассматривал вариант с пропуском сезона.

«Мне кажется, никакой пользы бы не было от того, чтобы я пропустил остаток сезона. Я и так не играл шесть месяцев, а так бы пропустил 12. Это в два раза хуже. Понятно, что здесь бы я тренировался, набирал форму. Но мне кажется, что я могу и набирать форму, и одновременно с этим возвращаться в игровой ритм. Потому что матчи все равно очень сильно отличаются от тренировок. Поэтому не видел смысла ждать. Я прошел все медицинские обследования, провел несколько тренировок, где нормально себя чувствовал в игре «5 на 5», и сказал, что в принципе готов выходить на паркет.

У меня не было сомнений на этот счет. Понимаю, что со стороны это, наверное, довольно-таки стремительно развивалось. Но у меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон или еще что-то. Появилась возможность играть, а я очень люблю баскетбол, поэтому сразу за нее ухватился, – сказал Касаткин.

На данный момент форвард провел 6 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 4,8 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи за 21 минуту.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Чемпионат»
