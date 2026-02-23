«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт

Болдуин присоединился к «Кингс».

«Сакарменто» заключил двустороннее соглашение с форвардом Патриком Болдуином (23 года, 213 см). В составе «Кингс» освободилось место после того, как клуб перевел Дилана Кардуэлла на стандартный контракт.

В текущем сезоне Болдуин дважды получал десятидневные контракты – с «Клипперс» и «Филадельфией».

Выступая за фарм-клуб «Клипперс» в G-лиге, Болдуин в среднем набирал 21,3 очка и 7,2 подбора в 26 матчах.