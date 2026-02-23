Леброн Джеймс: «Если не считать той херни, которую Джейлен Браун сказал о Бронни, наши отношения были вполне уважительными»

Джеймс припомнил Браун его комментарий о Бронни.

По ходу рассказа о том, как ему нравится игра форварда «Бостона » Джейлена Брауна , форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс неожиданно вспомнил его комментарий о своем сыне, Бронни.

«Наши отношения были вполне уважительными. Если не считать той херни, которую он сказал о Бронни на Летней лиге. Но кроме этого, у нас все нормально», – сказал суперзвезда «Лос-Анджелеса».

Джеймс имел в виду момент с Летней лиги НБА 2024 года в Лас-Вегасе. Камера засняла Брауна сидящим у площадки и говорящим игрокам женской НБА Энджел Риз и Кайзе Гондрезик, что он не считает Бронни Джеймса профессионалом.

Когда Джеймса-старшего спросили, остался ли тот момент позади, он улыбнулся.

«У нас все будет нормально. Браун потом написал что-то в соцсетях по этому поводу. Все хорошо. Бронни предстоит еще долгий путь, но это уже другая история», – заключил Джеймс.