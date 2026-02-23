  • Спортс
  • Леброн Джеймс: «Если не считать той херни, которую Джейлен Браун сказал о Бронни, наши отношения были вполне уважительными»
13

Джеймс припомнил Браун его комментарий о Бронни.

По ходу рассказа о том, как ему нравится игра форварда «Бостона» Джейлена Брауна, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс неожиданно вспомнил его комментарий о своем сыне, Бронни.

«Наши отношения были вполне уважительными. Если не считать той херни, которую он сказал о Бронни на Летней лиге. Но кроме этого, у нас все нормально», – сказал суперзвезда «Лос-Анджелеса».

Джеймс имел в виду момент с Летней лиги НБА 2024 года в Лас-Вегасе. Камера засняла Брауна сидящим у площадки и говорящим игрокам женской НБА Энджел Риз и Кайзе Гондрезик, что он не считает Бронни Джеймса профессионалом. 

Когда Джеймса-старшего спросили, остался ли тот момент позади, он улыбнулся. 

«У нас все будет нормально. Браун потом написал что-то в соцсетях по этому поводу. Все хорошо. Бронни предстоит еще долгий путь, но это уже другая история», – заключил Джеймс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Celtics on CLNS в соцсети X
брань
У Бронни длинная челка
Из нежного шелка
Он в мяч играть ходит
В такие места
Где папа играет
Все так же играет
И будет играть лет наверно до ста
Наверно
До ста.
*(снова по мотивам песни из мультфильма «Пони бегает по кругу»)
Ответ володька трынкин
У Бронни длинная челка Из нежного шелка Он в мяч играть ходит В такие места Где папа играет Все так же играет И будет играть лет наверно до ста Наверно До ста. *(снова по мотивам песни из мультфильма «Пони бегает по кругу»)
Все хорошо у нас с Володькой Трынкином, ну кроме того что он написал про Бронни на Спортсе)
Ответ володька трынкин
У Бронни длинная челка Из нежного шелка Он в мяч играть ходит В такие места Где папа играет Все так же играет И будет играть лет наверно до ста Наверно До ста. *(снова по мотивам песни из мультфильма «Пони бегает по кругу»)
все хорошо у нас с Володькой Трынькиным. Ну, кроме того, что он старый пень, раз помнит мульт-хиты 70х.🤣
Стата Бронни в этом сезоне: 29 игр, 2,2 очка + 0,5 подбора +1,2 передачи за 07:15.
Ответ MTZ_2022
Стата Бронни в этом сезоне: 29 игр, 2,2 очка + 0,5 подбора +1,2 передачи за 07:15.
По уровню как Саша Каун
Ответ Дмитрий_1116140983
По уровню как Саша Каун
Есть Кливлендское привидение, теперь в ЛА обитает ещё одно...
Тупо как-то Лёба тут яжбатю включает. Сказал бы что Бронни сам мужик и разберется со скептиками, вот это было бы сильно. А так прям смешно )) Обиделся на Брауна. Хотя по сути он от истины не так уж далеко. Бронни - третьесортный ролевик. Без бати он там нафиг не сдался.
(сказал правду)
Рекомендуем