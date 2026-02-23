Пэт Райли о Джей Джей Редике: «Лейкерс» выбрали правильного человека»

Райли поддержал Редика.

Легендарный тренер «Лейкерс » Пэт Райли , который был 13-м в истории клуба, выразил свое мнение о Джей Джей Редике , который является 32-м и текущим.

«Я люблю Джей Джея, правда люблю. Он был парнем, который легко «воспламенялся». Чертовски здорово бросал по кольцу. Он был крепким орешком.

Иногда я оглядываюсь назад, вспоминаю себя в то время, смотрю на Джей Джея и думаю, что они выбрали правильного человека. В нем есть качество, которое, я считаю, выходит за рамки обычного. И у них отличная команда для него здесь и сейчас, с Дончичем, Ривзом и, очевидно, с Леброном. Поэтому я думаю, что Роб Пелинка продолжит вместе с новым владельцем строить эту команду и дополнять этих игроков. У них отличная возможность, и я думаю, что Джей Джей будет для этого отличным тренером», – сказал Райли на пресс-конференции после открытия статуи в его честь.