Пэт Райли о Джей Джей Редике: «Лейкерс» выбрали правильного человека»

Райли поддержал Редика.

Легендарный тренер «Лейкерс» Пэт Райли, который был 13-м в истории клуба, выразил свое мнение о Джей Джей Редике, который является 32-м и текущим.

«Я люблю Джей Джея, правда люблю. Он был парнем, который легко «воспламенялся». Чертовски здорово бросал по кольцу. Он был крепким орешком. 

Иногда я оглядываюсь назад, вспоминаю себя в то время, смотрю на Джей Джея и думаю, что они выбрали правильного человека. В нем есть качество, которое, я считаю, выходит за рамки обычного. И у них отличная команда для него здесь и сейчас, с Дончичем, Ривзом и, очевидно, с Леброном. Поэтому я думаю, что Роб Пелинка продолжит вместе с новым владельцем строить эту команду и дополнять этих игроков. У них отличная возможность, и я думаю, что Джей Джей будет для этого отличным тренером», – сказал Райли на пресс-конференции после открытия статуи в его честь.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Ну, Редик так-то выглядит адекватно для своего опыта и существующей команды. А вот про будущее ЛАЛ, Пелинку и перспективы можно поразмышлять. Будь у них ресурсы, они бы куда активней были на рынке обменов
Ответ Друг Джордана
Ну, Редик так-то выглядит адекватно для своего опыта и существующей команды. А вот про будущее ЛАЛ, Пелинку и перспективы можно поразмышлять. Будь у них ресурсы, они бы куда активней были на рынке обменов
В том-то и дело, что летом откроются доп.пики, если они решат кого-то действительного толкового выменять. Зимняя суета ничего бы не принесла.
