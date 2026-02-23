  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Заккари Рисаше может присоединиться к Энтони Беннету и Кваме Брауну в списке первых пиков драфта, которые набрали менее 750 очков во втором сезоне
13

Заккари Рисаше может присоединиться к Энтони Беннету и Кваме Брауну в списке первых пиков драфта, которые набрали менее 750 очков во втором сезоне

Первый пик драфта Рисаше проводит слабый второй сезон.

В текущем сезоне форвард Заккари Рисаше, которого «Атланта» выбрала под первым номером на драфте 2024 года, суммарно набрал 464 очка.

При сохранении текущей средней результативности (10,3 очка) Рисаше может набрать около 707 очков по итогам сезона.

За последние 50 лет только два первых пика драфта набирали менее 750 очков в своем втором сезоне при минимум 40 сыгранных матчах – Энтони Беннет (298) и Кваме Браун (593). И тот, и другой считаются «бастами» (не оправдавшими ожиданий).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog
logoЗаккари Рисаше
logoЭнтони Беннетт
logoАтланта
logoНБА
logoКваме Браун
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дай Бог здоровья Атланте, Вашингтону и Хьюстону, что Кастл дожил до 4 го пика)
У Богута 809, у Барньяни 792. Он к этим парням все же ближе чем к Беннету и Кваме Брауну.
Ответ Лужин
У Богута 809, у Барньяни 792. Он к этим парням все же ближе чем к Беннету и Кваме Брауну.
а разве это не басты? )))
Ответ qwwertum
а разве это не басты? )))
Богут точно не баст
Не пойму, Фульца почему не упомянули. Из-за травм или еще почему-то?
Ответ Дама из Сан-Антонио
Не пойму, Фульца почему не упомянули. Из-за травм или еще почему-то?
Именно из-за травм.
элитная компашка, конечно. Но и драфт один из слабейших на данный момент
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
21 февраля, 13:32
«Атланта» воспользовалась опцией на сезон-2026/27 в контракте форварда Заккари Рисаше
31 октября 2025, 15:50
Джефф Тиг: «Атланте» не хватает темнокожих парней»
28 октября 2025, 17:22
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Миланом», «Панатинаикос» примет «Париж» и другие матчи
41 минуту назад
Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»
42 минуты назад
Кенни Эткинсон: «Не могли ничего сделать в защите весь матч, вот и все»
сегодня, 11:10
Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»
сегодня, 10:55
Сборная России проведет товарищеский матч против МБА-МАИ 27 февраля
сегодня, 10:31
Стив Керр: «37 передач, отличная игра для всех, кто вышел на площадку»
сегодня, 09:59
Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»
сегодня, 09:49
Никола Йокич: «Топич – отличный парень, очень талантливый, будущее сербского баскетбола»
сегодня, 09:35
Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»
сегодня, 08:59
Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город
сегодня, 11:40
Станислав Еремин о работе тренерского совета РФБ: «Нет стабильности, поэтому все живут ближайшими задачами, а долгосрочные программы выстраивать тяжело»
сегодня, 10:20
Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды
сегодня, 08:52Фото
Марин Седлачек: «Спанулис постепенно готовится к работе в «Олимпиакосе»
сегодня, 08:38
Александр Евсеев верно ответил на 4 из 5 вопросов о Саратове в викторине от «Вида сверху»
сегодня, 05:20
Ливио Жан-Шарль о русской бане: «Все шло хорошо, пока не пришел человек с вениками»
сегодня, 05:10
«Олимпиакос» включил Мустафу Фалля в заявку на Евролигу. Центровой восстанавливается быстрее, чем ожидалось
вчера, 20:06
Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»
вчера, 18:08
Зак Коллинз: «Команда была бы в лучшей ситуации, если бы я не столкнулся с травмами»
вчера, 17:49
Матиас Лессор полностью восстановился и вернется на площадку после паузы на игры сборных
вчера, 14:36
Рекомендуем