Заккари Рисаше может присоединиться к Энтони Беннету и Кваме Брауну в списке первых пиков драфта, которые набрали менее 750 очков во втором сезоне

Первый пик драфта Рисаше проводит слабый второй сезон.

В текущем сезоне форвард Заккари Рисаше , которого «Атланта » выбрала под первым номером на драфте 2024 года, суммарно набрал 464 очка.

При сохранении текущей средней результативности (10,3 очка) Рисаше может набрать около 707 очков по итогам сезона.

За последние 50 лет только два первых пика драфта набирали менее 750 очков в своем втором сезоне при минимум 40 сыгранных матчах – Энтони Беннет (298) и Кваме Браун (593). И тот, и другой считаются «бастами» (не оправдавшими ожиданий).