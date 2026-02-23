Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья

Саймонс травмировал запястье.

Защитник «Чикаго » Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного левого запястья и посетит специалиста по кисти, сообщил главный тренер Билли Донован перед матчем против «Нью-Йорка».

Саймонс получил повреждение в игре с «Детройтом» (поражение 110:126) и пропустил вторую половину встречи.

Травма была классифицирована как растяжение левого запястья, но Донован заявил, что команда не уверена в точном диагнозе или в том, на какой срок защитник может выбыть.

Саймонс стал игроком «Буллс» в результате обмена из «Бостона» на Николу Вучевича и провел за новую команду шесть матчей, набирая в среднем 15,2 очка за 28,4 минуты на площадке.