Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, достигший отметки в 43 000 очков

Джеймс первым в истории НБА набрал 43000 очков.

В проигранном матче против «Бостона» (89:111) суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 20 очков (9 из 21 с игры).

Это выступление позволило 41-летнему форварду первым в истории НБА преодолеть отметку в 43 000 набранных очков.

На данный момент на счету Джеймса 43 008 очков. Среди действующих игроков ближе всех к нему находится форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт (31 927).

Изображение: x.com/NBA

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
35 комментариев
Что ж ты за монструозный зверь такой!
Ответ Tristan33
Что ж ты за монструозный зверь такой!
Годы берут, как зверь раньше играл, делал результат.
До конца регулярки надо пробивать 12к+ ассистов и подборов
Не, не догонит Кевин)
Казалось, что только вчера побил рекорд по очкам Карима.
Ответ Никита Анохин
Казалось, что только вчера побил рекорд по очкам Карима.
три года прошло
И последний.
Леброна еще никто даже в первые 10000 очков не обошел. И это при куда более атакующем баскетболе, чем в 00-х. Самый "свежий" это Эдвардс. И там между Леброном и Энтом пропасть в 1 год и 4 мясяца.
Ждем 50К очков.
Ответ Dr. J 24
Ждем 50К очков.
увы нет, у Леброна явный регресс. Всё идёт к его выбору 25 сезонов, 45к и точка.
Наличие в топ-10 Хардена удивило. Недооценен борода, в элитном списке находится
Ответ quaterbackathome
Наличие в топ-10 Хардена удивило. Недооценен борода, в элитном списке находится
Почему же? Харден элитный скорер, особо без травм, а сезоны 16-19 это вообще элитный скоринг ол тайм
Ответ Вадим Ермаков
Почему же? Харден элитный скорер, особо без травм, а сезоны 16-19 это вообще элитный скоринг ол тайм
я с вами полностью согласен. Но не вижу того же признания у большинства других комментаторов.
Да и в принципе у него нет репутации топ-10 снайперов в истории НБА, больше стрипухи, лишний вес, не игра в защите, чокер, провал в Бруклининском суперсоставе, обмен СП3 и проч.
Это за регулярку как я понял из фото? А с учётом ПО сколько? Тоже бы хотелось статистику посмотреть.
Можно спортс попросить более детально и информативно новости выкладывать, а не просто какими-то огрызками?
Ответ Петрович
Это за регулярку как я понял из фото? А с учётом ПО сколько? Тоже бы хотелось статистику посмотреть. Можно спортс попросить более детально и информативно новости выкладывать, а не просто какими-то огрызками?
+8289 с пловом
Ответ Петрович
Это за регулярку как я понял из фото? А с учётом ПО сколько? Тоже бы хотелось статистику посмотреть. Можно спортс попросить более детально и информативно новости выкладывать, а не просто какими-то огрызками?
Попросить-то можно, но этого не будет никогда) Благо, люди в комментах доделают эту работу
баба ягодка опять!
