Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, достигший отметки в 43 000 очков
Джеймс первым в истории НБА набрал 43000 очков.
В проигранном матче против «Бостона» (89:111) суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 20 очков (9 из 21 с игры).
Это выступление позволило 41-летнему форварду первым в истории НБА преодолеть отметку в 43 000 набранных очков.
На данный момент на счету Джеймса 43 008 очков. Среди действующих игроков ближе всех к нему находится форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт (31 927).
Изображение: x.com/NBA
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Леброна еще никто даже в первые 10000 очков не обошел. И это при куда более атакующем баскетболе, чем в 00-х. Самый "свежий" это Эдвардс. И там между Леброном и Энтом пропасть в 1 год и 4 мясяца.
Да и в принципе у него нет репутации топ-10 снайперов в истории НБА, больше стрипухи, лишний вес, не игра в защите, чокер, провал в Бруклининском суперсоставе, обмен СП3 и проч.
Можно спортс попросить более детально и информативно новости выкладывать, а не просто какими-то огрызками?