Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, достигший отметки в 43 000 очков

Джеймс первым в истории НБА набрал 43000 очков.

В проигранном матче против «Бостона» (89:111) суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс набрал 20 очков (9 из 21 с игры).

Это выступление позволило 41-летнему форварду первым в истории НБА преодолеть отметку в 43 000 набранных очков.

На данный момент на счету Джеймса 43 008 очков. Среди действующих игроков ближе всех к нему находится форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт (31 927).

Изображение: x.com/NBA