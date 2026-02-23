Леброн Джеймс о Джейлене Брауне: «Во всей истории с MVP я не понимаю, почему его имя тоже не обсуждают»

  • Спортс
5

Джеймс считает Брауна претендентом на MVP.

Четырехкратный MVP Леброн Джеймс считает, что у форварда «Бостона» Джейлена Брауна есть все основания претендовать на свою первую награду «Самому ценному игроку».

«Во всей этой истории с MVP я не понимаю, почему его имя тоже не обсуждают в числе претендентов. В начале сезона их все списали со счетов. А он набирает в среднем сколько, 30? Чуть меньше 30? Иногда это просто конкурс популярности, скажу я вам.

Он просто использовал как мотивацию то, что многие говорили, будто у них будет неудачный сезон. Весь чемпионский состав, можно сказать, обновился, и он использовал это как стимул, чтобы удержать команду на плаву. Они показывают отличный баскетбол, и это благодаря ему и остальным ребятам. Он сделал следующий шаг», – заявил Джеймс.

В текущем сезоне 29-летний Браун набирает в среднем 29,2 очка (48,1% с игры, 34,4%  из-за дуги), 7 подборов и 4,9 передачи.

Сегодняшняя победа над «Лейкерс» улучшила результат «Бостона» до 37-19, что является вторым лучшим показателем в Восточной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда его на Олимпиаду не взяли промолчал)
Соглашусь. В этом сезоне вообще не вижу явного претендента, всё как-то средненько. Браун хорош, Каннингем, Кавай во второй половине разыгрался.
Ответ Биомеханоид
Соглашусь. В этом сезоне вообще не вижу явного претендента, всё как-то средненько. Браун хорош, Каннингем, Кавай во второй половине разыгрался.
Вот никогда не понимал, почему людей, которые "во второй половине заиграли" всерьёз обсуждают на мвп. Они первую половину чем занимались
Ответ Олененок Бэмби
Вот никогда не понимал, почему людей, которые "во второй половине заиграли" всерьёз обсуждают на мвп. Они первую половину чем занимались
Как МВП, конечно, вряд ли кто-то его рассматривает. Я про то, что сейчас он очень хорош. Если бы так весь сезон, то и конкурентов бы не было.
