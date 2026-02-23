Леброн Джеймс о Джейлене Брауне: «Во всей истории с MVP я не понимаю, почему его имя тоже не обсуждают»

Джеймс считает Брауна претендентом на MVP.

Четырехкратный MVP Леброн Джеймс считает, что у форварда «Бостона» Джейлена Брауна есть все основания претендовать на свою первую награду «Самому ценному игроку».

«Во всей этой истории с MVP я не понимаю, почему его имя тоже не обсуждают в числе претендентов. В начале сезона их все списали со счетов. А он набирает в среднем сколько, 30? Чуть меньше 30? Иногда это просто конкурс популярности, скажу я вам.

Он просто использовал как мотивацию то, что многие говорили, будто у них будет неудачный сезон. Весь чемпионский состав, можно сказать, обновился, и он использовал это как стимул, чтобы удержать команду на плаву. Они показывают отличный баскетбол, и это благодаря ему и остальным ребятам. Он сделал следующий шаг», – заявил Джеймс.

В текущем сезоне 29-летний Браун набирает в среднем 29,2 очка (48,1% с игры, 34,4% из-за дуги), 7 подборов и 4,9 передачи.

Сегодняшняя победа над «Лейкерс » улучшила результат «Бостона » до 37-19, что является вторым лучшим показателем в Восточной конференции.