39 очков Тайриза Макси помогли «Филадельфии» разгромить «Миннесоту»
Макси набрал 39 очков в победной игре с «Вулвс».
Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси стал самым результативным игроком матча против «Миннесоты».
За 35 минут на площадке Макси набрал 39 очков при 16 из 28 с игры, 4 из 7 трехочковых и 3 из 5 штрафных. Также на его счету 8 передач при 5 потерях, 2 перехвата и 1 блок-шот.
«Сиксерс» разгромили «Вулвс», которые выступали без дисквалифицированного центрового Руди Гобера, – 135:108.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
