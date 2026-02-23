39 очков Тайриза Макси помогли «Филадельфии» разгромить «Миннесоту»

Макси набрал 39 очков в победной игре с «Вулвс».

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси стал самым результативным игроком матча против «Миннесоты».

За 35 минут на площадке Макси набрал 39 очков при 16 из 28 с игры, 4 из 7 трехочковых и 3 из 5 штрафных. Также на его счету 8 передач при 5 потерях, 2 перехвата и 1 блок-шот.

«Сиксерс» разгромили «Вулвс», которые выступали без дисквалифицированного центрового Руди Гобера, – 135:108.