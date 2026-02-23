  • Спортс
  Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты

Сегодня в рамках второго раунда женской Премьер-лиги прошли шесть матчей.

УГМК уверенно обыграл «Надежду», «Динамо Курск» победило «Нику».

Женщины

Премьер-лига

Второй раунд

Игры за 1-6 места

УГМК – Надежда – 89:65 (25:12, 27:20, 17:12, 20:21)

УГМК: Уокер, Третьякова (обе – по 15), Бентли (13 + 6 передач), Низамова (12 + 7 подборов), Клюндикова (10 + 9 подборов).

НАДЕЖДА: Комарова (12), Колосовская (11), Афанасенко (9 + 6 подборов + 6 передач).

23 февраля. 15.00

Спарта энд К – Динамо Москва – 71:76 (18:20, 20:23, 18:11, 15:22)

СПАРТА ЭНД К: Люлина (20), Нуритдинова (12 + 5 подборов + 5 передач), Федорова (12 + 7 подборов).

ДИНАМО М: Маккарти-Уильямс (22 + 5 подборов + 6 передач + 6 перехватов), Кузнецова (20), Позднякова (10).

23 февраля. 16.00

Динамо Курск – Ника – 80:68 (25:18, 20:20, 19:20, 16:10)

ДИНАМО К: Фролкина (15 + 8 подборов), Линскенс (14), Глонти (13 + 7 подборов + 7 передач), Голдырева (11 + 5 передач), Репникова (10).

НИКА: Мусина (15 + 11 подборов), Лира Маседу (13), Хендерсон (10 + 7 передач).

23 февраля. 17.00

Положение команд: УГМК – 24-1, Динамо Курск – 22-3, Ника – 18-7, Надежда – 16-9, Динамо Москва – 13-12, Спарта энд К – 13-12.

Игры за 7-12 места

Енисей – Самара – 84:76 (28:21, 20:14, 16:21, 20:20)

ЕНИСЕЙ: Веселова (19), Родионова (15), Олейникова (13).

САМАРА: Полуянова (29 + 8 подборов), Новикова (11 + 5 подборов), Абайдуллина (9 + 7 подборов + 6 передач).

23 февраля. 12.00

МБА – Динамо Новосибирск – 67:77 (21:19, 18:18, 10:21, 18:19)

МБА: Савукова (18), Фролкина (13), Крымова (8 + 5 передач).

ДИНАМО Н: Потемина (22), Малахова (10), Андрущенко (9).

23 февраля. 19.00

Положение команд: МБА – 14-11, Енисей – 9-16, Самара – 6-19, Динамо Новосибирск – 5-20, Нефтяник – 5-19, Энергия 4-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
За Динамо Курск с Новосибирск 👏👏👏
