Джо Маззулла уставился и промолчал после вопроса об участии Джейсона Тейтума в тренировке
Маззулла странно отреагировал на вопрос о Тейтуме.
Перед игрой с «Лейкерс» главному тренеру «Бостона» Джо Маззулле задали вопрос о звездном форварде Джейсоне Тейтуме, на который специалист просто не ответил.
В последнее время в лиге циркулируют слухи о возможном скором возвращении Тейтума после разрыва ахилла. Обозреватель Билл Симмонс назвал в качестве дат 1 и 6 марта.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Celtics on CLNS в соцсети X
- да был
- он тренировался?
- 🤦🏻♂️