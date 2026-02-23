Видео
10

Джо Маззулла уставился и промолчал после вопроса об участии Джейсона Тейтума в тренировке

Маззулла странно отреагировал на вопрос о Тейтуме.

Перед игрой с «Лейкерс» главному тренеру «Бостона» Джо Маззулле задали вопрос о звездном форварде Джейсоне Тейтуме, на который специалист просто не ответил.

В последнее время в лиге циркулируют слухи о возможном скором возвращении Тейтума после разрыва ахилла. Обозреватель Билл Симмонс назвал в качестве дат 1 и 6 марта.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Celtics on CLNS в соцсети X
Термин уставился употребляется только с предлогом: на, в и проч.
Ответ Павел Мраморнов
Да всё нормально - редакторы это же жертвы ЕГЭ)
Ответ Павел Мраморнов
Возможно, автор имел в виду, что Мазулла в тот момент действовал в соответствии с уставом команды 😂
- Тейтум был на тренировке?
- да был
- он тренировался?
- 🤦🏻‍♂️
Ответ Wined bowman
Man, we’re talking ’bout practice?
Какой-то он... странный.
поставился и заурчал
Роскомнадзор дотянулся.
Словил приход на прессухе
Рекомендуем