Джо Маззулла уставился и промолчал после вопроса об участии Джейсона Тейтума в тренировке

Маззулла странно отреагировал на вопрос о Тейтуме.

Перед игрой с «Лейкерс» главному тренеру «Бостона » Джо Маззулле задали вопрос о звездном форварде Джейсоне Тейтуме , на который специалист просто не ответил.

В последнее время в лиге циркулируют слухи о возможном скором возвращении Тейтума после разрыва ахилла. Обозреватель Билл Симмонс назвал в качестве дат 1 и 6 марта.