«Хапоэль Тель-Авив» подписал Ливая Рэндолфа, покинувшего «Зенит»

Рэндолф продолжит карьеру в «Хапоэле Тель-Авив».

«Хапоэль Тель-Авив » заключил соглашение с защитником Ливаем Рэндолфом (33 года, 198 см) до конца сезона-2026/2027.

Ранее «Зенит » и американец, который присоединился к питерцам летом 2025 года, договорились о расторжении контракта.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндолф принял участие в 28 матчах, набирая в среднем 14,6 очка, 2,6 подбора и 2 передачи за 26 минут.