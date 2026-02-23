«Хапоэль Тель-Авив» подписал Ливая Рэндолфа, покинувшего «Зенит»
Рэндолф продолжит карьеру в «Хапоэле Тель-Авив».
«Хапоэль Тель-Авив» заключил соглашение с защитником Ливаем Рэндолфом (33 года, 198 см) до конца сезона-2026/2027.
Ранее «Зенит» и американец, который присоединился к питерцам летом 2025 года, договорились о расторжении контракта.
В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндолф принял участие в 28 матчах, набирая в среднем 14,6 очка, 2,6 подбора и 2 передачи за 26 минут.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Хапоэля Тель-Авив»
