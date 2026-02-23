Видео
«Хапоэль Тель-Авив» подписал Ливая Рэндолфа, покинувшего «Зенит»

Рэндолф продолжит карьеру в «Хапоэле Тель-Авив».

«Хапоэль Тель-Авив» заключил соглашение с защитником Ливаем Рэндолфом (33 года, 198 см) до конца сезона-2026/2027.

Ранее «Зенит» и американец, который присоединился к питерцам летом 2025 года, договорились о расторжении контракта.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндолф принял участие в 28 матчах, набирая в среднем 14,6 очка, 2,6 подбора и 2 передачи за 26 минут.

10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Печально. Такой чехарды с игроками и тренерами не припомю не то что бы в Зените, вообще в клубах. Церковного пора гнать.
Ответ Toliatti
Печально. Такой чехарды с игроками и тренерами не припомю не то что бы в Зените, вообще в клубах. Церковного пора гнать.
Ник Тольятти, а чехарда в Самаре быстро забылась)
У Зенита тяжёлый сезон, куча травм, поэтому неудивительно, что скомканный сезон
Ответ nikitosdaipoltos
Ник Тольятти, а чехарда в Самаре быстро забылась) У Зенита тяжёлый сезон, куча травм, поэтому неудивительно, что скомканный сезон
Наверное, нужно заниматься скаутингом, а не подписывать людей на конце карьеры, с годом без игровой практики и после неудач и сидения на скамейках. Тогда, полагаю, и травм можно избежать.
Успехов Ливаю!Потеря для Зенита.
Жаль. Вчера на прощание двадцатку Парме накидал и восвояси
Ответ Vastich
Жаль. Вчера на прощание двадцатку Парме накидал и восвояси
А он израильтянин, что ли?
Ответ Павел Мраморнов
А он израильтянин, что ли?
Американец, но играл до Зенита в Маккаби и Хапоэле Иерусалим
Какая-то хрень весь год творится. Не клуб, а проходной двор. Верните Хави изверги!
