Брэндин Подземски (18+15+9) был близок к первому за карьеру трипл-даблу в победном матче против «Денвера»

Подземски помог «Уорриорс» обыграть «Наггетс», едва не собрав трипл-дабл.

В игре против «Денвера » защитник «Голден Стэйт » Брэндин Подземски был близок к своему первому в карьере трипл-даблу.

За 37 минут на паркете Подземски записал на свой счет 18 очков (7 из 16 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 1 из 1 с линии), 15 подборов и 9 передач при 3 потерях.

15 очков и 8 подборов защитник набрал в четвертой четверти (6 из 6 с игры), что позволило «Уорриорс» выиграть 12-минутку (33:16) и одержать победу в матче – 128:117.