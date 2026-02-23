Брэндин Подземски (18+15+9) был близок к первому за карьеру трипл-даблу в победном матче против «Денвера»
Подземски помог «Уорриорс» обыграть «Наггетс», едва не собрав трипл-дабл.
В игре против «Денвера» защитник «Голден Стэйт» Брэндин Подземски был близок к своему первому в карьере трипл-даблу.
За 37 минут на паркете Подземски записал на свой счет 18 очков (7 из 16 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 1 из 1 с линии), 15 подборов и 9 передач при 3 потерях.
15 очков и 8 подборов защитник набрал в четвертой четверти (6 из 6 с игры), что позволило «Уорриорс» выиграть 12-минутку (33:16) и одержать победу в матче – 128:117.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Hoops Showtime в соцсети X
Причём времени для десятой передачи хватало - минуты 3-4, ситуация позволяла. Но чувак в какое-то бросковое безумие впал - залетало всё, в том числе очевидная дичь. А ведь перед этим было девять промахов кряду.
А ведь Керр мог не выпускать игрока с 1/10, но выпустил...
Когда это его останавливало? ) График - это святое )
Подземски отмолил грехи во время олл-стар паузы
Даже Поджемски заиграл без Грина...
Флоатер на 2.31 норм
