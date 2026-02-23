Кавай Ленард и Десмонд Бэйн обеспечили напряженный клатч игры «Клипперс» и «Орландо»

Матч «Клипперс» и «Орландо» выдали напряженной концовку.

Исход матча между «Клипперс » и «Орландо » решался в напряженной концовке, главными героями которой стали форвард «Лос-Анджелеса» Кавай Ленард и защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн .

По итогам встречи на счету Бэйна 36 очков (13 из 19 с игры), Ленард ответил 37 очками (14 из 25) и 8 подборами.

«Мэджик» одержали верх после того, как защитник «парусников» Беннедикт Матурин смазал трехочковый под сирену – 111:109.