Кавай Ленард и Десмонд Бэйн обеспечили напряженный клатч игры «Клипперс» и «Орландо»
Матч «Клипперс» и «Орландо» выдали напряженной концовку.
Исход матча между «Клипперс» и «Орландо» решался в напряженной концовке, главными героями которой стали форвард «Лос-Анджелеса» Кавай Ленард и защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн.
По итогам встречи на счету Бэйна 36 очков (13 из 19 с игры), Ленард ответил 37 очками (14 из 25) и 8 подборами.
«Мэджик» одержали верх после того, как защитник «парусников» Беннедикт Матурин смазал трехочковый под сирену – 111:109.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
6 комментариев
Помню ещё времена, когда Кавая называли Кавай Леонард)
Прям видно, что Клипперс позарез нужен Гарланд. Розыгрыша катастрофически не хватает.
Абсолютно. Я бы сказал, что Клипперс еще неплохо справляются. Даже применительно к матча с Орландо, за 1,5 минуты до конца Кавай хорошо находил передачами Джонса и Конана, но те не попали.
Дези Бэйн сейчас лидер Орландо, чувак тащит команду в отличие от одного итальянского парня
Бэйн наконец то вышел на свой уровень! Радует в последних играх
Кавай - машина, конечно...
