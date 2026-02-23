Видео
6

Кавай Ленард и Десмонд Бэйн обеспечили напряженный клатч игры «Клипперс» и «Орландо»

Матч «Клипперс» и «Орландо» выдали напряженной концовку.

Исход матча между «Клипперс» и «Орландо» решался в напряженной концовке, главными героями которой стали форвард «Лос-Анджелеса» Кавай Ленард и защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн.

По итогам встречи на счету Бэйна 36 очков (13 из 19 с игры), Ленард ответил 37 очками (14 из 25) и 8 подборами.

«Мэджик» одержали верх после того, как защитник «парусников» Беннедикт Матурин смазал трехочковый под сирену – 111:109.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoОрландо
logoКавай Ленард
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoКлипперс
logoДесмонд Бэйн
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Помню ещё времена, когда Кавая называли Кавай Леонард)
Прям видно, что Клипперс позарез нужен Гарланд. Розыгрыша катастрофически не хватает.
Ответ Артем Андреев
Прям видно, что Клипперс позарез нужен Гарланд. Розыгрыша катастрофически не хватает.
Абсолютно. Я бы сказал, что Клипперс еще неплохо справляются. Даже применительно к матча с Орландо, за 1,5 минуты до конца Кавай хорошо находил передачами Джонса и Конана, но те не попали.
Дези Бэйн сейчас лидер Орландо, чувак тащит команду в отличие от одного итальянского парня
Бэйн наконец то вышел на свой уровень! Радует в последних играх
Кавай - машина, конечно...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Орландо» выложил видео с данком Паоло Банкеро под саундтрек из «Бумера»
22 февраля, 20:59Видео
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
21 февраля, 13:10
Кендрик Перкинс: «Паоло Банкеро – самое большое разочарование среди игроков. Он сделал три или четыре шага назад»
20 февраля, 11:37
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Миланом», «Панатинаикос» примет «Париж» и другие матчи
40 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»
41 минуту назад
Кенни Эткинсон: «Не могли ничего сделать в защите весь матч, вот и все»
сегодня, 11:10
Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»
сегодня, 10:55
Сборная России проведет товарищеский матч против МБА-МАИ 27 февраля
сегодня, 10:31
Стив Керр: «37 передач, отличная игра для всех, кто вышел на площадку»
сегодня, 09:59
Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»
сегодня, 09:49
Никола Йокич: «Топич – отличный парень, очень талантливый, будущее сербского баскетбола»
сегодня, 09:35
Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»
сегодня, 08:59
Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город
сегодня, 11:40
Станислав Еремин о работе тренерского совета РФБ: «Нет стабильности, поэтому все живут ближайшими задачами, а долгосрочные программы выстраивать тяжело»
сегодня, 10:20
Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды
сегодня, 08:52Фото
Марин Седлачек: «Спанулис постепенно готовится к работе в «Олимпиакосе»
сегодня, 08:38
Александр Евсеев верно ответил на 4 из 5 вопросов о Саратове в викторине от «Вида сверху»
сегодня, 05:20
Ливио Жан-Шарль о русской бане: «Все шло хорошо, пока не пришел человек с вениками»
сегодня, 05:10
«Олимпиакос» включил Мустафу Фалля в заявку на Евролигу. Центровой восстанавливается быстрее, чем ожидалось
вчера, 20:06
Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»
вчера, 18:08
Зак Коллинз: «Команда была бы в лучшей ситуации, если бы я не столкнулся с травмами»
вчера, 17:49
Матиас Лессор полностью восстановился и вернется на площадку после паузы на игры сборных
вчера, 14:36
Рекомендуем