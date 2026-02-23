Леброн Джеймс – второй игрок в истории НБА, достигший отметки в 1600 матчей «регулярки»
Джеймс провел 1600-й матч регулярных сезонов.
Сегодняшний матч против «Бостона» стал для 41-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса 1600-м в регулярных чемпионатах.
По этому показателю Джеймс отстает только от легенды НБА Роберта Пэриша, на счету которого 1611 матчей за 21 сезон.
В топ-10 списка нет действующих игроков, кроме Джеймса. Ближайший – Расселл Уэстбрук на 28-м месте с 1291 игрой.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
в этом году обойдет Периша и все эти рекорды наверное вечные будут, Леброн рекорды бьет ни как пассажир, а как игрок основы, это о многом говорит
пассажир столько в принципе не может сыграть
Стоктон и Мэлоун неразлучные
Помню разговоры про Леброна наберет ли он 30к-10к-10к, а он уже на 45к-15к-15к идет. Респект деду👍
44к+12к+12к закончит)
Дед обойдёт Вождя и застолбит за собой первое место в НБА по этому показателю. Их у него уже не мало в разных номинациях.
Обойдет Карима по реализованным с игры, там чет около 45 брокколи осталось. И выйдпт на первое место
И 43к+ очков преодолел в регулярке
И обновил рекорд не еле-еле на 200 очков. А на 5000 и еще не закончил. Думаю по итогу карьеры будет 44500 где-то
А Крис Пол официально закончил? Жаль не дотянул до топ-10, у него 1370 игр
Легенда что тут сказать
