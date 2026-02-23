Фото
17

Леброн Джеймс – второй игрок в истории НБА, достигший отметки в 1600 матчей «регулярки»

Джеймс провел 1600-й матч регулярных сезонов.

Сегодняшний матч против «Бостона» стал для 41-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса 1600-м в регулярных чемпионатах.

По этому показателю Джеймс отстает только от легенды НБА Роберта Пэриша, на счету которого 1611 матчей за 21 сезон.

В топ-10 списка нет действующих игроков, кроме Джеймса. Ближайший – Расселл Уэстбрук на 28-м месте с 1291 игрой.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoЛейкерс
Роберт Пэриш
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
в этом году обойдет Периша и все эти рекорды наверное вечные будут, Леброн рекорды бьет ни как пассажир, а как игрок основы, это о многом говорит
Ответ DaniZero
в этом году обойдет Периша и все эти рекорды наверное вечные будут, Леброн рекорды бьет ни как пассажир, а как игрок основы, это о многом говорит
пассажир столько в принципе не может сыграть
Стоктон и Мэлоун неразлучные
Помню разговоры про Леброна наберет ли он 30к-10к-10к, а он уже на 45к-15к-15к идет. Респект деду👍
Ответ totocash
Помню разговоры про Леброна наберет ли он 30к-10к-10к, а он уже на 45к-15к-15к идет. Респект деду👍
44к+12к+12к закончит)
Дед обойдёт Вождя и застолбит за собой первое место в НБА по этому показателю. Их у него уже не мало в разных номинациях.
Ответ Док Аксель
Дед обойдёт Вождя и застолбит за собой первое место в НБА по этому показателю. Их у него уже не мало в разных номинациях.
Обойдет Карима по реализованным с игры, там чет около 45 брокколи осталось. И выйдпт на первое место
И 43к+ очков преодолел в регулярке
Ответ JuVero
И 43к+ очков преодолел в регулярке
И обновил рекорд не еле-еле на 200 очков. А на 5000 и еще не закончил. Думаю по итогу карьеры будет 44500 где-то
А Крис Пол официально закончил? Жаль не дотянул до топ-10, у него 1370 игр
Легенда что тут сказать
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дончич о взаимодействии с Леброном и Ривзом: «Наша сыгранность будет расти»
22 февраля, 15:05
Иман Шамперт: «Леброн согласится на сокращение зарплаты ради победы в следующем сезоне»
22 февраля, 05:24
Леброн Джеймс рассыпался в комплиментах Каваю Ленарду: «Он один из лучших игроков в истории. Он великолепен»
21 февраля, 08:50
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Миланом», «Панатинаикос» примет «Париж» и другие матчи
39 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»
41 минуту назад
Кенни Эткинсон: «Не могли ничего сделать в защите весь матч, вот и все»
сегодня, 11:10
Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»
сегодня, 10:55
Сборная России проведет товарищеский матч против МБА-МАИ 27 февраля
сегодня, 10:31
Стив Керр: «37 передач, отличная игра для всех, кто вышел на площадку»
сегодня, 09:59
Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»
сегодня, 09:49
Никола Йокич: «Топич – отличный парень, очень талантливый, будущее сербского баскетбола»
сегодня, 09:35
Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»
сегодня, 08:59
Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город
сегодня, 11:40
Станислав Еремин о работе тренерского совета РФБ: «Нет стабильности, поэтому все живут ближайшими задачами, а долгосрочные программы выстраивать тяжело»
сегодня, 10:20
Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды
сегодня, 08:52Фото
Марин Седлачек: «Спанулис постепенно готовится к работе в «Олимпиакосе»
сегодня, 08:38
Александр Евсеев верно ответил на 4 из 5 вопросов о Саратове в викторине от «Вида сверху»
сегодня, 05:20
Ливио Жан-Шарль о русской бане: «Все шло хорошо, пока не пришел человек с вениками»
сегодня, 05:10
«Олимпиакос» включил Мустафу Фалля в заявку на Евролигу. Центровой восстанавливается быстрее, чем ожидалось
вчера, 20:06
Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»
вчера, 18:08
Зак Коллинз: «Команда была бы в лучшей ситуации, если бы я не столкнулся с травмами»
вчера, 17:49
Матиас Лессор полностью восстановился и вернется на площадку после паузы на игры сборных
вчера, 14:36
Рекомендуем