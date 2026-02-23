Леброн Джеймс – второй игрок в истории НБА, достигший отметки в 1600 матчей «регулярки»

Джеймс провел 1600-й матч регулярных сезонов.

Сегодняшний матч против «Бостона» стал для 41-летнего форварда «Лейкерс » Леброна Джеймса 1600-м в регулярных чемпионатах.

По этому показателю Джеймс отстает только от легенды НБА Роберта Пэриша, на счету которого 1611 матчей за 21 сезон.

В топ-10 списка нет действующих игроков, кроме Джеймса. Ближайший – Расселл Уэстбрук на 28-м месте с 1291 игрой.