«Мемфис» заключил 10-дневный контракт с Райаном Рупером

Рупер присоединился к «Гриззлис».

Как сообщает Шэмс Чарания, «Мемфис » и защитник Райан Рупер (21 год, 201 см) заключили 10-дневное соглашение.

У «Гриззлис» освободилось место в составе после того, как на выходных истек 10-дневный контракт центрового Лоусона Лаверинга.

Руперт недавно был отчислен из «Портленда». В текущем сезоне защитник принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 2,9 очка за 12 минут на паркете.