«Мемфис» заключил 10-дневный контракт с Райаном Рупером
Рупер присоединился к «Гриззлис».
Как сообщает Шэмс Чарания, «Мемфис» и защитник Райан Рупер (21 год, 201 см) заключили 10-дневное соглашение.
У «Гриззлис» освободилось место в составе после того, как на выходных истек 10-дневный контракт центрового Лоусона Лаверинга.
Руперт недавно был отчислен из «Портленда». В текущем сезоне защитник принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 2,9 очка за 12 минут на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
