Ламело Болл набрал 37 очков за 27 минут, забросив 10 «трешек» (новый рекорд карьеры)
Болл провел результативный матч с 37 очками и 10 трехочковыми.
Защитник «Шарлотт» Ламело Болл установил новый рекорд карьеры по трехочковым в матче против «Вашингтона».
Болл исполнил 15 дальних бросков, попав 10 из них и принеся своей команде итоговые 37 очков при 12 из 20 с игры и 3 из 3 штрафных. На его счету также 8 подборов и 7 передач за 27 минут на паркете.
«Хорнетс» разобрались с «Уизардс» – 129:112.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Главное отличие Болла в этом сезоне в том, что он не стал пытаться бросать ещё и ещё пытаясь побить рекорд по трёхам, а старался заигрывать тиммейтов. Да, его стритбольные повадки и игра на халаты всё равно частенько берут верх над прагматизмом, но нельзя отрицать тот факт, что он работает над собой и является самым плюсовым игроком. А хейтерня у таких игроков всегда будет и в большом количестве.
Ламело в текущем сезоне стал ГОРАЗДО стабильнее, респект ему
