Ламело Болл набрал 37 очков за 27 минут, забросив 10 «трешек» (новый рекорд карьеры)

Болл провел результативный матч с 37 очками и 10 трехочковыми.

Защитник «Шарлотт » Ламело Болл установил новый рекорд карьеры по трехочковым в матче против «Вашингтона ».

Болл исполнил 15 дальних бросков, попав 10 из них и принеся своей команде итоговые 37 очков при 12 из 20 с игры и 3 из 3 штрафных. На его счету также 8 подборов и 7 передач за 27 минут на паркете.

«Хорнетс» разобрались с «Уизардс» – 129:112.