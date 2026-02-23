Видео
2

Ламело Болл набрал 37 очков за 27 минут, забросив 10 «трешек» (новый рекорд карьеры)

Болл провел результативный матч с 37 очками и 10 трехочковыми.

Защитник «Шарлотт» Ламело Болл установил новый рекорд карьеры по трехочковым в матче против «Вашингтона».

Болл исполнил 15 дальних бросков, попав 10 из них и принеся своей команде итоговые 37 очков при 12 из 20 с игры и 3 из 3 штрафных. На его счету также 8 подборов и 7 передач за 27 минут на паркете.

«Хорнетс» разобрались с «Уизардс» – 129:112.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoШарлотт
logoЛамело Болл
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoВашингтон
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Главное отличие Болла в этом сезоне в том, что он не стал пытаться бросать ещё и ещё пытаясь побить рекорд по трёхам, а старался заигрывать тиммейтов. Да, его стритбольные повадки и игра на халаты всё равно частенько берут верх над прагматизмом, но нельзя отрицать тот факт, что он работает над собой и является самым плюсовым игроком. А хейтерня у таких игроков всегда будет и в большом количестве.
Ответ MrFrost
Главное отличие Болла в этом сезоне в том, что он не стал пытаться бросать ещё и ещё пытаясь побить рекорд по трёхам, а старался заигрывать тиммейтов. Да, его стритбольные повадки и игра на халаты всё равно частенько берут верх над прагматизмом, но нельзя отрицать тот факт, что он работает над собой и является самым плюсовым игроком. А хейтерня у таких игроков всегда будет и в большом количестве.
Ламело в текущем сезоне стал ГОРАЗДО стабильнее, респект ему
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рэпер DaBaby поддержал Ламело Болла во время матча: «Ниггеры разбивают тачки каждый день»
22 февраля, 07:06
Кон Книппел обошел Донована Митчелла и занял второе место по трехочковым среди новичков в истории, забросив через самого Митчелла
21 февраля, 05:48Видео
Ламело Болл покинул зал для пресс-конференций из-за непрекращающихся вопросов о дорожном инциденте
20 февраля, 07:34Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Миланом», «Панатинаикос» примет «Париж» и другие матчи
39 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»
41 минуту назад
Кенни Эткинсон: «Не могли ничего сделать в защите весь матч, вот и все»
сегодня, 11:10
Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»
сегодня, 10:55
Сборная России проведет товарищеский матч против МБА-МАИ 27 февраля
сегодня, 10:31
Стив Керр: «37 передач, отличная игра для всех, кто вышел на площадку»
сегодня, 09:59
Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»
сегодня, 09:49
Никола Йокич: «Топич – отличный парень, очень талантливый, будущее сербского баскетбола»
сегодня, 09:35
Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»
сегодня, 08:59
Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город
сегодня, 11:40
Станислав Еремин о работе тренерского совета РФБ: «Нет стабильности, поэтому все живут ближайшими задачами, а долгосрочные программы выстраивать тяжело»
сегодня, 10:20
Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды
сегодня, 08:52Фото
Марин Седлачек: «Спанулис постепенно готовится к работе в «Олимпиакосе»
сегодня, 08:38
Александр Евсеев верно ответил на 4 из 5 вопросов о Саратове в викторине от «Вида сверху»
сегодня, 05:20
Ливио Жан-Шарль о русской бане: «Все шло хорошо, пока не пришел человек с вениками»
сегодня, 05:10
«Олимпиакос» включил Мустафу Фалля в заявку на Евролигу. Центровой восстанавливается быстрее, чем ожидалось
вчера, 20:06
Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»
вчера, 18:08
Зак Коллинз: «Команда была бы в лучшей ситуации, если бы я не столкнулся с травмами»
вчера, 17:49
Матиас Лессор полностью восстановился и вернется на площадку после паузы на игры сборных
вчера, 14:36
Рекомендуем